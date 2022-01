Rainbow Six Extraction: Der Operator Fuze und seine Fähigkeiten im Trailer vorgestellt

Kurz vor dem Release des kooperativen PvE-Shooters "Rainbow Six: Extraction" stellte Ubisoft einen weiteren Trailer bereit. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal der Operator Fuze und dessen Fähigkeiten.

"Rainbow Six: Extraction" erscheint in der nächsten Woche.

In der kommenden Woche erscheint mit „Rainbow Six: Extraction“ der neueste Ableger der langlebigen Shooter-Serie aus dem Hause Ubisoft für die Konsolen und den PC.

Nachdem es sich beim erfolgreichen „Rainbow Six: Siege“ noch um einen kompetitiven Multiplayer-Shooter handelte, rückt in „Rainbow Six: Extraction“ die kooperative Komponente in den Mittelpunkt. Kurz vor dem Release des neuen Shooters stellte Ubisoft einen frischen Trailer bereit. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal der Operator Fuze und die Fähigkeiten, mit denen er sich auf dem Schlachtfeld behaupten wird.

Dezimiert eure Feinde mit Cluster-Granaten

Auf dem Schlachtfeld setzt Fuze auf die sogenannten „Cluster Charges“, mit denen er in der Lage ist, Cluster-Granaten auf dem Schlachtfeld zu platzieren und so seine Gegner zu dezimieren. Da die Granaten oftmals auf der Rückseite einer Wand platziert werden müssen, um den angerichteten Schaden zu optimieren, sollte Fuze auf eine vorausschauende Art und Weise gespielt werden. Weitere Details zu Fuze und den Fähigkeiten des Operators entnehmt ihr dem angehängten Trailer.

„Rainbow Six: Extraction“ wird am Donnerstag, den 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Jeder Kopie liegt ein Buddy-Pass bei, der es einem Freund oder einer Freundin von euch ermöglicht, den Multiplayer des neuen Shooters kostenlos mit euch zu testen.

Beim Kauf der Vollversion können alle errungenen Fortschritte übernommen werden.

