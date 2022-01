Halo Infinite: Credits für Cosmetics lassen sich bald Im Spiel verdienen

„Halo Infinite“ hat seinen Multiplayer-Part im letzten November als Free-to-Play-Variante auf den Markt gebracht. Der Modus finanziert sich durch einen Battle Pass und Mikrotransaktionen, was in der Community immer wieder in der Kritik steht. Jerry Hook, der Head Designer bei „Halo Infinite“, kündigte jetzt kommende Änderungen an dem System an.