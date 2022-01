Battlefield 2042: „Zombie Survival“ könnte nach einer Überarbeitung zurückkehren

Mit dem Portal-Modus bekommt der Ende des Jahres 2021 veröffentlichte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen neue Spielerfahrungen spendiert.

Ende der vergangenen Woche wurde der „Zombie Survival“ genannte Modus zur Verfügung gestellt, in dem vier Spieler beziehungsweise Spielerinnen den Kampf gegen insgesamt 60 Untote aufnahmen. Nachdem sich schnell herausstellte, dass im „Zombie Survival“ übermäßig viele Erfahrungspunkte eingestrichen werden konnten, entschlossen sich die Entwickler der Ripple Effect Studios umgehend dazu, den „Zombie Survival“-Modus wieder zu entfernen. Wie es in einer aktuellen Mitteilung der Entwickler heißt, könnte „Zombie Survival“ zu gegebener Zeit ein Comeback feiern.

Zunächst soll der Modus jedoch überarbeitet werden, um dafür zu sorgen, dass die Verteilung der Erfahrungspunkte auf ein gesundes Maß reduziert wird. „Wir haben den Zombie-Modus entfernt und durch Gun Game ersetzt. Hoffentlich können wir es in Zukunft beheben und es mit dem Standardspielfortschritt in Einklang bringen. Wir haben auch unseren Überprüfungsprozess verschärft, um sicherzustellen, dass dies nicht noch einmal passiert. Vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis“, so Ripple Effects Justin Wiebe.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

Und weiter: „Ja, da habe ich euch erhört. Ich denke, es gab Potenzial für den Modus. Allerdings muss dieser noch einmal in die Werkstatt gehen. Ungeachtet dessen müssen wir uns auf wichtigere Themen wie die Verbesserung des Kern-XP-Fortschritts für das BF-Portal konzentrieren.“

Wann mit dem Comeback von „Zombie Survival“ zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. „Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

We’ve removed the Zombie’s mode and replaced with Gun Game. Hopefully we can fix it in the future and keep it in alignment with standard game progression. We’ve also tightened our review process to make sure this doesn’t happen again. Thanks for your patience and understanding.

— Justin Wiebe (@JA_Wiebe) January 21, 2022