Twitch: Soll Streamer ermutigen, ungesund viel Zeit online zu sein

Amazons Streamingplattform Twitch steht derzeit in der Kritik, zu wenig für die psychische Gesundheit ihrer Streamer zu tun. Die Content Creators würden dazu ermutigt, viel zu viel Zeit online zu verbringen. Der britische Abgeordnete Alex Sobel, Vorsitzender der All Party Parliamentary Group on Video Gaming and Esports, hat Twitch jetzt aufgefordert, Änderungen vorzunehmen. Die Plattform müsse unter anderem an ihrem Finanzmodell arbeiten, um die Gesundheit der Streamer zu schützen.

Streamer verbringen „ungesund viel Zeit“ online

Ein Artikel der britischen BBC ging unlängst auf die Probleme der Streamer ein. So berichtet etwa Sam, alias Sooshi, dass sie vor knapp zwei Jahren ihren Bürojob kündigte, um Vollzeit zu Streamen. Um auf der Plattform erfolgreich zu sein, hatte sie beschlossen, zehn Stunden am Tag zu arbeiten. Sie würde sich vielleicht den Sonntag freinehmen, falls sie müde sei. „Zehn Stunden am Tag sind viel. Du denkst, du verbringst den Rest der Zeit abseits des Computers und bist wirklich produktiv und voller Energie. Aber um ehrlich zu sein, ist es nicht so. Am Ende bist du auch noch von den sozialen Medien besessen, weil du auch dort als Teil des Jobs mithalten musst.“ Ihre knapp 60 Stunden Streaming pro Woche hätten zu Angstzuständen, Verlust von Selbstvertrauen und Agoraphobie-Symptomen geführt, erzählt Sam.

Dies sei kein neues Problem. Die Streamer würden dafür belohnt werden, wenn sie so lange wie möglich online sind und möglichst viele Leute zum Zuschauen bewegen. So sagt der Overwatch -Streamer Sid: „Je länger sie [die Streamer] online sind, desto höher kann Ihre Zuschauerzahl steigen. Aufgrund der Funktionsweise der Website wird es so wahrscheinlicher, dass sie entdeckt werden.“

Die maximale Zeit, die an einem Stück auf Twitch gesendet werden kann, liegt derzeit bei 48 Stunden. Doch die Streamer umgehen dieses Limit einfach, indem sie ihren Stream neustarten. So werden auch die sogenannten „Subathons“ immer beliebter, in denen es darum geht, möglichst lange am Stück online zu sein, um viele Abonnements der Zuschauer zu erhalten. Im vergangenen Oktober war etwa der Streamer GhostInTheMachine 76 Tage lang ununterbrochen live. Sein Rekord wird derzeit von emilycc gebrochen, die bereits 82 Tage streamt. Politiker fordern nun, das maximale Sendelimit auf Twitch zu reduzieren.

Weitere Meldungen zum Thema:

Twitch verweist als Antwort auf den BBC-Artikel auf ihre eigene Webseite zum Thema psychische Gesundheit. „Unsere Twitch Cares-Seite bietet Ressourcen zur psychischen Gesundheit für jedes Mitglied der Community und wir entwickeln gezielte Programme, um Twitch-Streamer bei Herausforderungen wie Burnout, Setzung eigener Grenzen und anderen Belastungen zu unterstützen, die mit einer Karriere in der Erstellung von Online-Inhalten einhergehen.“

Quelle: BBC, Eurogamer

Weitere Meldungen zu Twitch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren