Shadow Warrior 3: Finaler Gameplay-Trailer zum kommenden PlayStation Now-Titel

Nachdem gestern ein ausführliches Gameplay-Video zu „Shadow Warrior 3“ veröffentlicht wurde, folgte heute der letzte Trailer. Schaut euch das blutige Dämonen-Gemetzel im unten eingebundenen Youtube-Video an, um euch auf den bevorstehenden Release einzustimmen.

Eine Day One-Erscheinung für PS Now

Am 1. März, also nächsten Dienstag, erscheint das First-Person-Abenteuer für unter anderem für PS4. Gleich zur Markteinführung wird der Titel in das Angebot von PS Now aufgenommen. Die Nutzer des Abonnementdienstes erhalten Zugriff auf eine breite Palette an PlayStation-Spielen aus allen Konsolengenerationen. Zahlreiche PS4-Titel können nicht nur gestreamt, sondern auch heruntergeladen und damit ohne Internetverbindung gespielt werden.

Für einen Monat werden 9,99 Euro verlangt, während ihr für eine Jahresmitgliedschaft 59,99 Euro zahlt. Letzteres entspricht einem Betrag von fünf Euro pro Monat. Wem beides nicht zusagt, kann auch für drei Monate (24,99 Euro) beitreten. Wer keine Mitgliedschaft bei PS Now beanspruchen möchte, muss für „Shadow Warrior 3“ 49,99 Euro zahlen.

Mit dem dritten Ableger soll die außergewöhnliche Ego-Shooter-Reihe erneut weiterentwickelt werden. Dafür sollen das flinke Gunplay, die intensiven Nahkämpfe und ein Free-Running-System sorgen. Ihr könnt beispielsweise an Wänden entlangrennen oder von Doppelsprüngen Gebrauch machen. Um euch noch effektiver fortbewegen zu können, besitzt der Protagonist einen Greifhaken.

Unterhalten wird euch der Shooter ungefähr acht Stunden, wie der Entwickler andeutete. Auch dieses Mal schlüpft ihr in die Rolle des Ninjas Lo Wang, der sich mit seinem früheren Erzfeind verbünden muss. Die beiden sind dazu gezwungen, einen übermächtigen Drachen zu bezwingen, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

