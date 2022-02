Shadow Warrior 3: Knapp 10 Minuten Gameplay und für PS Now bestätigt

Neues Gameplay-Material zu „Shadow Warrior 3“ liegt vor. Schaut dabei zu, wie sich der Ninja Lo Wang gemeinsam mit seinem früheren Erzfeind Orichi Zilla in die Schlacht begibt. Knapp zehn Minuten lang könnt ihr euch einen Eindruck vom Kampfsystem des First-Person-Abenteuers machen.

Das Drachennest wird gestürmt

In der zu sehenden Mission geht es darum, das Drachennest zu stürmen. Schließlich jagt das ungleiche Duo einen Drachen, der am Ende des Vorgängers ausversehen in ihrer Dimension gelandet ist. Dabei haben sie es auf eines seiner Eier abgesehen, da es gegen ihn als Waffe verwendet werden kann.

Im Kampf könnt ihr sowohl auf Fernkampf- als auch Nahkampfwaffen zurückgreifen, um die gegnerischen Dämonen niederzumetzeln. Mithilfe von Wallruns, Doppelsprüngen und einem Greifhaken bewegt ihr euch rasant durch die Spielwelt. Wie ihr im Video feststellen werdet, führen Wang und Zilla zwischen den actionreichen Gefechten unterhaltsame Gespräche miteinander.

Weitere Meldungen zu „Shadow Warrior 3“:

„Shadow Warrior 3“ erscheint am 1. März für PS4, Xbox One und PC. Im PS-Store zahlt ihr 49,99 Euro. Zudem wurde heute bestätigt, dass der Titel gleich zum Release in das Angebot von PlayStation Now aufgenommen wird.

Nebenbei bemerkt: Auch „Elex II“ kommt an diesem Tag in den Handel. Zu diesem Spiel wurde heute ebenfalls ein Trailer veröffentlicht.

Das Gameplay-Video zu „Shadow Warrior 3“:

