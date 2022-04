THQ Nordic: Sommer-Showcase mit mehreren Ankündigungen bestätigt

Der österreichische Publisher THQ Nordic veranstaltet auch in diesem Jahr einen digitalen Showcase. Zur Ankündigung haben die Verantwortlichen den Termin und erste Infos mitgeteilt.

Zum zweiten Mal wird THQ Nordic einen Showcase veranstalten. Wie im Vorjahr findet das Event ausschließlich in digitaler Form statt. Austragungstermin ist der 12. August um 21 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Wenn es so weit ist, könnt ihr die Präsentationen über YouTube, Twitch und Steam verfolgen.

Sowohl Ankündigungen als auch Updates

Der Publisher aus Österreich möchte das Online-Event nutzen, um verschiedene Spiele anzukündigen. Zu erwarten ist „alles von intensiv, dunkel und düster bis hin zu leicht, bunt und einfach nur spaßig„. Alle Genre-Fans sollen dabei bedient werden. Zudem sind ein paar Updates zu schon angekündigten Spielen geplant. Dazu zählen beispielsweise „Outcast 2: A New Beginning“ und „Jagged Alliance“.

Eingeleitet wird die Show mit einem Pre-Event. Dort werden die neuesten Spiele von HandyGames thematisiert.

Noch ist kein einziges Spiel des Line-Ups bekannt. In den kommenden Monaten sollen aber mehrere Titel im Vorfeld angeteasert werden. Ausreichend Projekte befinden sich jedenfalls in Entwicklung: Im vergangenen Jahr sprach THQ Nordic von 42 Spielen, an denen die hauseigenen Entwicklerteams arbeiten. Davon wurde mehr als die Hälfte noch nicht angekündigt.

Content Creator werden dazu eingeladen, das Event zu übertragen und gemeinsam mit ihrer Community anzuschauen. Mittels des sogenannten Co-Streamings kann einer Veranstaltung zu einer größeren Reichweite verholfen werden.

Der erste Showcase fand am 17. September 2021 statt. Vorgestellt wurden unter anderem das Remake von „Destroy All Humans“ 2″ und „Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake„.

Zur Ankündigung hat der Publisher einen Teaser auf YouTube hochgeladen:

