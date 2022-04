Star Trek Prodigy Supernova: Neues Spiel für PS4 und PS5 bestätigt

Update: Nach dem vorangegangenen Leak wurde das neue „Star Trek“-Videospiel offiziell bestätigt. „Star Trek Prodigy: Supernova“, das auf der animierten Fernsehserie „Star Trek: Prodigy“ basiert, ist für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch in Arbeit.

Wie die Fernsehserie folgt der Titel der Geschichte von sechs außerirdischen Teenagern, die auf einem verlassenen Föderationsschiff leben. „Dieses Spiel ist auch das allererste Star Trek-Videospiel für junge Gamer und bringt das Spiel zu einer neuen Generation von Trekkies“, so die Macher.

„Star Trek Prodigy: Supernova“ wird von Outright Games entwickelt, einem Unternehmen mit Erfahrung im Bereich lizenzierter Spiele. Tessera Games, ein neu gegründetes Studio, ist ebenfalls als Entwickler beteiligt. Weitere Details zum kommenden Spiel werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.

Meldung vom 8. April 2022: Neusten Gerüchten zufolge befindet sich ein weiteres „Star Trek“-Spiel in Arbeit. Es hört auf den Namen „Star Trek Prodigy: Supernova“ und orientiert sich offenbar an der namensgebenden Animationsserie „Star Trek Prodigy“. Als unterstützte Plattformen werden die Konsolen PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One sowie der PC genannt.

Während die Ankündigung des Spiels noch aussteht, ist der Hinweis auf Bildern zu sehen, die im Rahmen der Convention Star Trek: Mission Chicago aufgenommen wurden. Die Bilder liefern ebenfalls einen Hinweis darauf, dass der Titel von Outright Games entwickelt wird. Das würde Sinn machen, denn das Unternehmen hat viel Erfahrung mit lizenzierten Titeln und brachte unter anderem „Fast & Furious“ und „Hotel Transylvania“ hervor.

Auch ein Release-Zeitraum wird auf den Fotos genannt: So lässt sich den Schildern der Convention entnehmen, dass „Star Trek Prodigy: Supernova“ im Mai 2022 erscheinen wird, so dass wir nicht allzu lange warten müssen.

Entsprechend sollte auch die offizielle Ankündigung in Kürze in den Umlauf kommen. Dem Banner zufolge ist bereits im Mai auf dem YouTube-Kanal von Outright Games mit Details zum Spiel zu rechnen.

