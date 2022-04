Oddworld Soulstorm: Entwickler bereuen die Veröffentlichung über PS Plus

"Oddworld: Soulstorm": Veröffentlichung über PlayStation Plus schadete den Verkaufszahlen.

Im vergangenen Jahr erschien „Oddworld: Soulstorm“ zunächst zeitexklusiv für den PC und die PlayStation-Plattformen, wobei die PS5-Fassung pünktlich zum Launch den Weg in den PlayStation Plus-Dienst fand.

In einem Interview blickte Lorne Lanning, der kreative Kopf hinter der „Oddworld“-Reihe, noch einmal auf die Entscheidung zurück und merkte an, dass man diese wohl nicht noch einmal treffen würde. Ganz im Gegenteil: Wie Lanning einräumte, fielen die Download-Zahlen über PlayStation Plus um ein Vielfaches höher aus, als von den Entwicklern angenommen wurde.

Daraus resultierte, dass die Veröffentlichung über PlayStation Plus „verheerende Auswirkungen“ auf die Verkaufszahlen von „Oddworld: Inhabitants“ hatte und die Entwickler unter dem Strich einiges an Geld kostete.

Rund vier Millionen Downloads über PlayStation Plus?

„Es ist eine Art zweischneidiges Schwert … Ich gebe Ihnen ein Beispiel rund um Soulstorm“, führte Lanning aus und wies darauf hin, dass sein Studio seinerzeit der Meinung war, die zusätzlichen finanziellen Mittel durch den PlayStation Plus-Deal zu benötigen, um überhaupt in der Lage zu sein, „Oddworld: Soulstorm“ fertigzustellen. Da aufgrund der Lieferengpässe im Januar 2021 kaum PS5-Konsolen verfügbar waren, gingen die Verantwortlichen von Oddworld Inhabitants zunächst davon aus, einen guten Deal gemacht zu haben.

Allerdings änderte sich alles mit der Verschiebung von „Oddworld: Soulstorm“ auf den April 2021. „Das meiste, was wir verkaufen könnten, ist weniger als das Geld, das wir [für den PS Plus-Release, Anm.d.Red] bekommen“, beschrieb Lanning die Eindrücke seines Teams vor dem Launch. „Wir könnten bei der Markteinführung 50.000 Einheiten verkaufen, vielleicht 100.000 Einheiten. Es waren ziemlich kleine Zahlen, weil es nicht viele PS5s geben würde.“

„Weil es auf April verschoben wurde, hatten wir das am häufigsten heruntergeladene Spiel auf der PS5 und es näherte sich, glaube ich, fast vier Millionen Einheiten oder so etwas, die kostenlos waren, weil sie alle Teil eines Abonnements waren. Für uns war das wirklich verheerend“, ergänzte Lanning.

„Oddworld: Soulstorm“ ist mittlerweile für den PC, die PlayStation-Systeme sowie die Xbox-Konsolen erhältlich und wurde nach dem Release mit diversen Updates versehen, mit denen sich die Entwickler kleinerer technischer und spielerischer Macken annahmen, die zum Launch des Titels kritisiert wurden.

