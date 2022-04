Insomniac Games: Heuert für unbekanntes PS5-Multiplayer-Projekt an

Wie wir mittlerweile wissen, arbeiten die „Spider-Man“- und „Ratchet & Clank“-Macher von Insomniac Games derzeit an gleich mehreren neuen Projekten.

Zum einen haben wir es hier mit „Marvel’s Spider-Man 2“ sowie „Marvel’s Wolverine“ zu tun, die aller Voraussicht nach im Jahr 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Darüber hinaus wurde im Juni des vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass sich bei Insomniac Games zudem ein ambitionierter Multiplayer-Titel für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet, der kontinuierlich Fortschritte macht.

Wie Shaun McCabe, Head of Technology bei Insomniac Games, auf Twitter bestätigte, sucht Insomniac Games derzeit nach Verstärkung und möchte den Posten des Senior-Gameplay-Managers neu besetzen.

Konkrete Details zum aktuellen Stand der Dinge nannte McCabe jedoch nicht. Daher ist weiterhin unklar, worauf sich die Spieler und Spielerinnen im Detail freuen dürfen. Allerdings können wir davon ausgehen, dass Insomniac Games‘ kommender Multiplayer-Titel ein Teil von Sony Interactive Entertainments Bemühungen sein wird, die PlayStation Studios beziehungsweise die PlayStation 5 im Bereich der Live-Service-Titel breiter aufzustellen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie Sony Interactive Entertainments Chief-Financial-Officer Hiroki Totoki Anfang Februar verlauten ließ, möchte sein Unternehmen bis zum Jahr 2026 nicht weniger als zehn unterschiedliche Live-Service-Titel veröffentlichen, die über einen langen Zeitraum unterstützt werden und zur Kundenbindung beitragen sollen.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Übernahme von Bungie, dem verantwortlichen Entwicklerstudio hinter der „Destiny“-Reihe. Sony Interactive Entertainment ließ sich den Kauf des US-Studios Anfang 2022 knapp 3,6 Milliarden US-Dollar kosten und möchte zukünftig von Bungies Erfahrungen im Live-Service-Bereich profitieren. Gleichzeitig soll mit der Übernahme die Zielgruppe der PlayStation vergrößert werden.

.@insomniacgames is looking for a Senior Gameplay Manager to help us build a world-class engineering team for our new multiplayer project!https://t.co/W43KkwtWou pic.twitter.com/UNmL46H8oz

— Shaun McCabe (@shaun_mccabe) April 19, 2022