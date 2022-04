TMNT Shredders Revenge: Original-Sprecher des Cartoons von 1987 kehren zurück

Laut den Entwicklern soll sich "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" hinsichtlich der Atmosphäre am beliebten Cartoon aus dem Jahr 1987 orientieren. Daher werden auch die damaligen Synchronsprecher zurückkehren.

Mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ entsteht bei den Entwicklern von Dotemu („Streets of Rage 4“) und Tribute Games („Panzer Paladin“) derzeit ein geistiger Nachfolger zum Beat’em Up-Klassiker „Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time“.

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird bei den Arbeiten am 2D-Brawler auch an die älteren Turtles-Fans unter euch gedacht. So dürfen wir uns über die originalen englischsprachigen Synchronsprecher freuen, die den Turtles im Cartoon aus dem Jahr 1987 ihre Stimmen liehen. Zu hören sind Cam Clarke als Leonardo, Barry Gordon als Donatello, Townsend Coleman als Michelangelo und Rob Paulsen als Raphael.

Mit neuen Dialogzeilen und ihrem Humor sollen die Synchronsprecher dafür sorgen, dass sich „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ hinsichtlich der Atmosphäre an der beliebten Cartoon-Vorlage orientieren wird.

Retail-Version für Europa bestätigt

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ wird im Sommer 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht. Neben einer Download-Version wird zudem eine Retail-Fassung angeboten. Den Vertrieb der Retail-Fassung übernimmt in den USA Limited Run Games. In Europa hingegen wird Merge Games fungieren.

Neben den vier Turtles bekommt „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ zwei weitere spielbare Charaktere spendiert. Zum einen haben wir es hier mit Meister Splinter, dem Ausbilder der Turtles, zu tun. Zudem könnt ihr den Kampf gegen Kampf gegen Shredders Schergen auch in der Rolle von April O’Neil aufnehmen.

