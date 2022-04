Project Q: Team Battle-Spiel von Ubisoft angekündigt

Nach einschlägigen Gerüchten hat Ubisoft die Entwicklung von „Project Q“ offiziell bestätigt. Als Team-Battle-Arena-Game soll der Titel den Spielern ein „wirklich eigenes Erlebnis“ bieten.

Unklar ist, wann der Release erfolgen soll. Da sich „Project Q“ in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, wurde bislang kein Veröffentlichungszeitfenster genannt. Interessierte Spieler können sich allerdings

Ein klassischer Battle-Royale-Titel erwartet euch mit „Project Q“ laut Ubisoft nicht. Stattdessen soll euch eine „Vielzahl von PvP-Modi mit einem einzigen Ziel vor Augen“ geboten werden. Dabei handelt es sich laut der Angabe des Publishers um „Spaß“.

Nachdem der französische Publisher zu den ersten Unternehmen der Gamingbranche gehörte, die sich offen für die Integration von NFT-Drops aussprachen und mit Quartz gar eine eigene Plattform für NFTs einführte, kam die Frage auf, ob „Project Q“ mit derartigen Zielen entwickelt wird. Laut Ubisoft gibt es momentan aber keine Pläne, NFTs in den Titel zu bringen. Ob sich an diesem Ansatz etwas ändert, wird die Zukunft zeigen.

Finale Angaben zu den unterstützten Plattformen gibt es nicht. Allerdings werden auf der Registrierungsseite Optionen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC genannt, wobei es sich um die Zielplattformen handeln dürfte.

Bestätigt wurde, dass „Project Q“ von Ubisoft Bordeaux entwickelt wird. Und während noch nicht verraten wurde, dass es sich um einen Free-to-Play-Titel handelt, hieß es auf der offiziellen Website des Entwicklers vor der Ankündigung, dass man an einem neuen F2P-PvP-Spiel arbeitet.

Erstmals erwähnt wurde „Project Q“ kürzlich vom Insider Tom Henderson, der von zwei Modi sprach. „Showdown“ sei die Umsetzung eines Battle Royale-Ansatzes, der nur aus vier Teams mit je zwei Spielern besteht. Der zweite Modus namens „Battle Zone“ ist der Battle-Arena-Modus des Spiels, in dem die Spieler 100 Punkte erreichen müssen. Unsere Meldung zum Leak von Henderson findet ihr hier.

By the way, this is not a Battle Royale. The game will feature a variety of PvP modes with one single goal in mind: FUN!

We don’t have plans to add NFTs to this game, you can find out more by registering and taking part in the upcoming tests!

— Ubisoft (@Ubisoft) April 23, 2022