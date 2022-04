Dying Light 2: Update 1.3.0 mit New Game+ hat einen Termin

"Dying Light 2" erhält in Kürze ein neues Update, das unter anderem den New Game Plus-Modus in das Spiel bringt. Der Termin steht inzwischen fest.

Techland hat für „Dying Light 2“ ein neues Update vorbereitet, mit dem das Spiel auf die Version 1.3.0 gehoben wird. Zu den Bestandteilen gehört unter anderem der New Game Plus-Modus, der euch die Herausforderungen noch einmal erleben lässt, ohne dass ihr wieder bei Null beginnt. Die Freischaltung erfolgt am 27. April 2022, wie Techland heute bekanntgab.

Der NG+-Modus von „Dying Light 2“ wird allen Spielern zur Verfügung gestellt, die das Hauptspiel beendet haben. Sie erhalten damit die Möglichkeit, den Schauplatz des Geschehens erneut zu besuchen, die Geschichte noch einmal zu erleben und andere Entscheidungen zu treffen als beim ersten Durchspielen. Zusätzlich zu einer neuen Skalierung der Gegner werden ein höherer Schwierigkeitsgrad sowie Boni eingeführt.

30 neue Inhibitoren

Im New Game Plus-Modus behaltet ihr einerseits den Fortschritt eures ersten Abenteuers, profitiert aber von neuen Inhalten. Mit dabei sind 30 neue Inhibitoren, die an weniger offensichtlichen Stellen versteckt sind. Gleichzeitig passt sich der Schwierigkeitsgrad der Gegner an Aidens Stufe an.

„Diese speziellen Begegnungen stellen eine echte Herausforderung für erfahrene Pilger dar und stecken voller besonderer Gegner in all ihren Varianten. In der neuen Quest namens ‚Something Big Has Been Here‘ warten zudem neue Gegner, die die Spieler mit mutierten Infizierten und neuen Angriffen überraschen“, so Techland.

Die Herausforderungen und Begegnungen belohnen euch mit einem höheren Vorkommen von „legendären“ Waffen und laut Hersteller wertvollen Gegenständen. Ebenfalls wurde eine neue Platinmedaille für Parkour-Herausforderungen hinzugefügt.

Mit dem Update 1.3.0 von „Dying Light 2“ geht es auch einigen Fehlern im Koop-Modus an den Kragen, darunter einige verbleibende “Dead Loops”. Und für Konsolenspieler wurde ein FOV-Schieberegler hinzugefügt, mit dem die Perspektive geändert werden kann, was aber nur für PS5 und Xbox Series X gilt.

Das könnte euch ebenfalls zu Dying Light 2 interessieren:

Die vollständige Liste der zusätzlichen Bug Fixes und Verbesserungen soll rechtzeitig veröffentlicht werden. Weitere Meldungen zu „Dying Light 2“ sind wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren