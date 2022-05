PlayStation Now: Die Neuzugänge im Mai 2022

PlayStation Now wird in diesem Monat mit neuen Spielen versehen.

Auch in diesem Monat wird der Download- und Streaming-Service PlayStation Now natürlich mit neuen Spielen versehen. Wie Sony Interactive Entertainment heute bekannt gab, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen im Mai 2022 auf insgesamt drei Neuzugänge freuen.

Dieses Mal kommen vor allem Anhänger von Fighting-Titeln und knackiger Action auf ihre Kosten. Zum einen wartet ab dem morgigen Dienstag, den 3. Mai 2022 das Anime-Spektakel „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4“. Hinzukommen der von Bandai Namco Entertainment entwickelte und veröffentlichte Fighting-Titel „Soul Calibur VI“ sowie das düstere und knackig schwere Indie-Abenteuer „Blasphemous“.

PlayStation Now geht im neuen PlayStation Plus auf

In diesen Wochen begibt sich der PlayStation Now gewissermaßen auf seine Abschiedstour. Vor wenigen Wochen bestätigte Sony Interactive Entertainment nämlich die Gerüchte um die neue und dreistufige Version von PlayStation Plus, die hierzulande aller Voraussicht nach am 22. Juni 2022 an den Start gebracht wird. Die günstigste Stufe trägt den Namen Essential und bietet für 8,99 Euro monatlich, 24,99 Euro vierteljährlich oder 59,99 Euro jährlich die von PlayStation Plus gewohnten Vorzüge.

Die Extra-Stufe wiederum kann für 13,99 Euro monatlich, 39,99 Euro vierteljährlich oder 99,99 Euro jährlich abonniert werden und räumt Spielern und Spielerinnen zudem den Zugriff auf eine rund 400 Spiele starke Bibliothek ein, die wahlweise gestreamt oder heruntergeladen und gespielt werden können. Hier werden also die Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now zusammengeführt.

Nummer Drei ist die Stufe Premium, bei der je nach Abo 16,99 Euro monatlich, 49,99 Euro vierteljährlich oder 119,99 Euro jährlich fällig werden. Neben allen Inhalten der Stufen Essential und Extra bietet die Premium-Stufe mehr als 300 PlayStation-Klassiker. PlayStation-, PlayStation 2- und PlayStation Portable-Titel unterstützen hier klassische Emulatoren, während die PS3-Klassiker lediglich über die Cloud gespielt werden können.

