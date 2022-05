Elden Ring: Neuer Verkaufsmeilenstein in Deutschland

"Elden Ring" konnte in Deutschland einen neuen Verkaufsmeilenstein hinter sich lassen. Dafür gab es im Zuge der Vergabe der neusten Game Sales Awards einen Sonderpreis. Ausgezeichnet wurden noch zwei weitere Spiele.

„Elden Ring“ ist einer der erfolgversprechendsten Kandidaten für die diesjährigen Games of the Year-Awards. Der im Februar für Konsolen und PC veröffentlichte Titel konnte nicht nur die Fachpresse überzeugen. Der Metascore der PS5-Version liegt bei 96. Auch die meisten Spieler sind begeistert, was „Elden Ring“ nach dem Launch regelmäßig auf die vorderen Plätze der Charts hievte.

In Deutschland wurde mittlerweile ein weiterer Meilenstein überwunden. Im Rahmen der Bekanntgabe der Game Sales Awards für April 2022 verwies der namensgebende Branchenverband darauf, dass „Elden Ring“ hierzulande mehr als 500.000 Mal verkauft wurde. Wie viel mehr es bis Ende des vergangenen Monats waren, ist nicht bekannt. Doch für diesen Erfolg gab es den Sonderpreis der Game Sales Awards.

Die weltweite. Demnach wurden bis zum 31. März 2022, dem Ende des vergangenen Geschäftsquartals, ganze 13,4 Millionen Exemplare von „Elden Ring“ an die Händler ausgeliefert und digital an die Spieler verkauft. Inzwischen dürfte die eine oder andere Million hinzugekommen sein.

Auch mögliche Erweiterungen und Editions könnten die Verkaufszahlen noch einmal beflügeln. Erst kürzlich deutete der Mutterkonzern an, dass sich durchaus etwas in der Pipeline befindet.

Game Sales Awards für weitere Spiele

„Elden Ring“ war im April nicht das einzige Spiele, das einen neuen Meilenstein überwinden konnte. Auch „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ und “Kirby und das Vergessene Land” wurden entsprechend ausgezeichnet.

Während das erfolgreiche „LEGO“-Abenteuer in Deutschland auf mehr als 200.000 Verkäufe kommt und damit den Platin-Award entgegennehmen konnte, sind es bei „Kirbys“ neuem Auftritt mehr als 100.000 Verkäufe. Dafür gab es den Game Sales Award in Gold. Auch bei diesen Spielen gilt: Wie weit die genannten Meilensteine überwunden wurden, ist nicht bekannt.

Die Game Sales Awards werden monatlich vergeben und basieren auf den Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment. Um für die Awards berücksichtigt zu werden, dürfen die durchschnittlichen Verkaufspreise nicht um mehr als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung der Publisher abweichen.

Weitere Details zu den neuesten Game Sales Awards beinhaltet die offizielle Ankündigung des Branchenverbands.

