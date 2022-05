SnowRunner: Season 7 mit PS5-Upgrade gestartet

"SnowRunner" macht sich fortan die höhere Leistung der New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X zunutze. Ebenfalls ging die Season 7 mit neuen Inhalten an den Start.

Focus Interactive hat für die Off-Road-Simulation „SnowRunner“ ein neues Update veröffentlicht, das nicht nur neue Inhalte freischaltet, sondern auch angepasste Versionen für PS5 und Xbox Series X/S umfasst. Die New-Gen-Updates erscheinen parallel zur Saison 7 des Spiels mit dem Titel „Compete & Conquer“.

Diejenigen, die den Year 2 Pass erworben haben, können nach dem Download eine neue Region mit einer Sommerkarte in Form von Burning Mill erkunden. Angesiedelt ist der Schauplatz in Tennessee. Dort angekommen entdecken die Spieler einen großen Fluss, ein Dorf mit Zelten und jede Menge Heißluftballons am Himmel.

Zwei neue Fahrzeuge dabei

Die neue Karte beherbergt ebenfalls eine Arena im Rennstil. Hier gibt es eine Menge Offroad-Rallye-Aktivitäten, an denen die Spieler teilnehmen können. Interessenten können gegen Freunde oder einfach nur gegen die Uhr antreten. Hinzukommen zwei neue Fahrzeuge. So können sich Spieler hinter das Steuer des Gor BY-4 Scout Car oder des Sprinter 43-19 Trucks setzen.

„Auf einer neuen Karte von 1 km² erlebst du eine wettbewerbsorientierte Umgebung und einen Vorgeschmack auf den Sommer, wenn du entlang des großen Flusses, durch ein Dorf mit Zelten und unter einem Himmel voller Heißluftballons fährst“, so die Macher. „Ein unbefestigter Rundkurs und ein rallyefähiges Offroad-Gelände vervollständigen diese Karte und bieten brandneue Rennherausforderungen. Tritt gegen deine Freunde an oder jage die Uhr in Checkpoint-Rennen.“

New-Gen-Konsolen mit 4K und 60 FPS

Auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X werden eine 4K-Auflösung und 60 FPS geboten. Besitzer von „SnowRunner“ für PS4 und Xbox One können ohne Zusatzkosten auf die aktualisierte New-Gen-Version upgraden.

Unterhalb dieser Zeilen ist ein Trailer zur neuen Season eingebunden. Sie startet heute in „SnowRunner“ auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

„Snowrunner“ und der aktuell 19,99 Euro teure Year-2-Pass sind für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Der Titel wurde im April 2020 veröffentlicht. Im Dezember 2020 folgte die Mod-Unterstützung für die PS4-Version.

