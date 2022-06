Summer Game Fest: Präsenzveranstaltung für nächstes Jahr bestätigt

Das Summer Game Fest 2022 ist vorbei. Neben zahlreichen Ankündigungen hatte Geoff Keighley am Ende der Veranstaltung noch etwas wichtiges mitzuteilen: Im Jahr 2023 wird das Gaming-Event in physischer Form ausgetragen.

Natürlich können die Fans aus aller Welt die Show wie auch sonst über das Internet verfolgen. Das heißt: Nächstes Jahr kommt das Hybridmodell zum Einsatz.

Eine Veranstaltung vor Ort möchte Geoff Keighley nutzen, „um die Gaming-Community zusammenzubringen“. Was genau euch dort erwartet, erfahren wir wohl Anfang 2023.

Die E3 als namhafter Konkurrent

Somit wird die nächste Ausgabe des Summer Game Fests mit der großen E3 konkurrieren. Die weltbekannte Gaming-Messe kehrt in einem Jahr zurück, nachdem sie in diesem Jahr abgesagt wurde. Auch hier soll ein physisches Event und eine digitale Übertragung geboten werden. Dabei sollen die Stärken von beiden Konzepten miteinander kombiniert werden.

Erst vor zwei Jahren wurde das erste Summer Game Fest ausgetragen. Es war eine digitale Alternative zur E3, die bereits im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist. Letztes Jahr fanden das SGF und die E3 dann parallel statt – beides in digitaler Form. Jetzt, im Juni 2022, ist das Summer Game Fest quasi konkurrenzlos. Im nächsten Juni ist dann wieder mit zwei großen Gaming-Veranstaltungen zu rechnen.

Weitere themenrelevante Meldungen:

In dem fast zwei Stunden langen Livestream am gestrigen Abend waren rund 40 Spiele zu sehen. Darunter befand sich das vorher bereits geleakte Remake zu „The Last of Us“, ein neues „Alien“-Spiel und das vielversprechende Horrorspiel „The Callisto Protocol„.

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren