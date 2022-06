E3 2023: Die Messe soll im nächsten Jahr zurückkehren

Nach einigem Hin und Her wurde Ende März bekannt gegeben, dass die E3 in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Unbestätigten Berichten zufolge führten sowohl die Corona-Krise als auch kreative Differenzen hinsichtlich des Konzepts zur Absage der E3 2022.

Wie Stanley Pierre-Louis, der Präsident der Entertainment Software Association (kurz: ESA), im Gespräch mit der Washington Post versicherte, soll die E3 im kommenden Jahr allerdings ein Comeback feiern. Vorbereitet werden sowohl eine Messe vor Ort als auch ein digitales Event, wie Pierre-Louis ausführte.

„Wir freuen uns darauf, 2023 sowohl mit einer digitalen als auch mit einer persönlichen Veranstaltung wiederzukommen“, führte der Präsident der ESA im Interview aus.

Mehrere Konzepte sollen kombiniert werden

„So sehr wir diese digitalen Veranstaltungen lieben und so sehr sie Menschen erreichen und wir diese globale Reichweite wollen, wissen wir auch, dass es einen wirklich starken Wunsch gibt, dass Menschen zusammenkommen – um sich persönlich zu treffen und einander zu sehen und darüber sprechen, was Spiele großartig macht“, ergänzte Stanley Pierre-Louis und wies darauf hin, dass die ESA die Stärken digitaler und physischer Events miteinander kombinieren möchte.

Mit einem Blick auf Events wie dem Summer Game Fest ergänzte Pierre-Louis: „Ich denke, das Tolle an all diesen Experimenten ist, dass Unternehmen jeder Größe versuchen herauszufinden, was am besten funktioniert, um das Produkt und die Inhalte zu bewerben, die sie mit den Verbrauchern teilen möchten. Und ich bin der Meinung, dass es Platz für eine physische Show gibt. Ich denke, es ist wichtig, digitale Reichweite zu haben. Wenn ich diese beiden kombiniere, denke ich, dass es ein entscheidendes Element dessen gibt, was E3 unserer Meinung nach bieten kann.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Konkrete Details zum Ablauf der E3 2023 und den ausgearbeiteten Konzepten werden laut dem Präsidenten der ESA zu gegebener Zeit folgen.

Quelle: Washington Post

Weitere Meldungen zu E3, E3 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren