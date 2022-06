Infinity Ward: Mitarbeiter für unangekündigtes Open World RPG gesucht

Das Portfolio von Infinity Ward ist wenig divers. Seit 2003 brachte das Studio acht „Call of Duty“-Spiele hervor, darunter vier Spiele der „Modern Warfare“-Subreihe. Mit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ folgt in diesem Jahr der nächste Shooter.

Doch möchte das Studio dauerhaft nur mit der „Call of Duty“-Reihe in Verbindung gebracht werden? Eine von Infinity Ward veröffentlichte Stellenanzeige ließ in den vergangenen Stunden gegenteilige Spekulationen aufkommen.

Ein unangekündigtes Open World-RPG

In der Stellenanzeige sucht Infinity Ward nach einem Narrative Director für das Studio in Polen – einer Zweigstelle, die sich sowohl auf die Entwicklung als auch auf die Forschung konzentriert. Interessant an der Beschreibung ist, dass ein unangekündigtes „Open World RPG“ erwähnt wird, was sich von dem entfernen würde, was bei Infinity Ward bisher entstand.

„Deine Aufgabe ist es, die beste erzählerische und filmische Erfahrung in einem Open-World-RPG zu bieten“, so der Wortlaut der Stellenanzeige. „Arbeite mit Autoren, Quest-Designern und dem Gameplay-Team zusammen, um ein kohärentes erzählerisches Erlebnis zu schaffen.“

Ebenfalls soll der Bewerber beim Aufbau des Teams für die Erstellung von Filmsequenzen sowie bei der der Schulung und Betreuung von Designern behilflich sein. Zudem gilt es, Mocap-Sitzungen zu leiten, mit Schauspielern zusammenzuarbeiten und ein „qualitativ hochwertiges Filmerlebnis“ zu bieten. Hinzukommen die Erstellung von Erzählungen, Story- und Szenenskripten, Charakterbeschreibungen und Storyboards für Szenen.

Da keine weiteren Details zum unangekündigten Projekt vorliegen, ist nicht klar, was Infinity Ward vorhat. Tatsächlich könnte beim Entwickler ein großes RPG entstehen. Vielleicht ist das Unternehmen aber auch nur an einem solchen Spiel beteiligt oder es handelt sich um einen neuen Modus innerhalb der „Call of Duty“-Reihe.

Auch für PlayStation-Spieler?

Es kann nur gemutmaßt werden, ob PlayStation-Spieler in den Genuss einer neuen Marke kommen würden. Sollte sich Infinity Ward nach den zwei Jahrzehnten „Call of Duty“ einer anderen IP zuwenden, ist es nicht unwahrscheinlich, dass daraus nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ein Exklusivspiel wird. Die etablierte „Call of Duty“-Reihe soll hingegen auf den PlayStation-Konsolen bleiben.

Während hinter dem mysteriösen RPG-Projekt noch viele Fragezeichen stehen, ist bekannt: „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird voraussichtlich am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Der neue Shooter wurde in den vergangenen Tagen etwas detaillierter vorgestellt. Zunächst erfolgte die Vorstellung der Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ mithilfe eines Trailers. Wenig später wurde ein recht umfangreiches Gameplay-Material veröffentlicht, das eine der Missionen vorstellt.

