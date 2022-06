Persona 3, 4, 5: Nicht nur für Xbox, sondern auch für PS5 und Steam

Bei der Präsentation von Xbox und Bethesda am Sonntagabend wurde angekündigt, dass die legendäre „Persona“-Reihe endlich auch auf der Xbox Series X|S, der Xbox One und auf dem PC über den Microsoft Store spielbar gemacht werden. Wie es jetzt heißt, sollen „Persona 3 Portable“, „Persona 4 Golden“ und „Persona 5 Royal“ jedoch auch für die PlayStation 5 und auf Steam erscheinen.

Noch mehr „Persona“ für PS5 und Steam

Die „Persona“-Serie war bislang größtenteils der PlayStation vorbehalten. Als einziger Hauptteil der Reihe erschien „Persona 4 Golden“ auf Valves Spieleplattform Steam. Ansonsten mussten sich „Persona“-Fans ohne eine PlayStation bislang mit Spinoffs begnügen.

Bei der Präsentation von Xbox und Bethesda am Sonntagabend wurde dann angekündigt, dass die beliebte JRPG-Reihe zum ersten Mal auch auf der Xbox spielbar sein wird. Die drei Rollenspiel-Teile „Persona 3 Portable“, „Persona 4 Golden“ und „Persona 5 Royal“ werden unter anderem mit dem Game Pass verfügbar gemacht. Doch wie Atlus unlängst bestätigte, werden nicht nur Xbox-Spieler bald mehr von „Persona“ zu sehen bekommen. „Persona 3 Portable“, „Persona 4 Golden“ und „Persona 5 Royal“ werden auch für PlayStation 5 sowie auf dem PC via Steam veröffentlicht.

Keine Informationen gibt es darüber, ob „Persona 3 Portable“ und „Persona 4 Golden“ auch für die PlayStation 4 erscheinen. „Persona 3“ wurde ursprünglich im Jahr 2006 für die PlayStation 2 veröffentlicht und kam 2009 in einer „Portable“-Version für die PlayStation Portable heraus. „Persona 4“ erschien 2008 für die PlayStation 2 und erhielt mit „Persona 4 Golden“ eine Generalüberholung für die PlayStation Vita in 2012 sowie für den PC in 2020. „Persona 5“ wurde 2016 für PlayStation 3 und PlayStation 4 veröffentlicht. In 2019 folgte „Persona 5 Royal“, eine verbesserte Version mit allen DLCs.

Wann die Spiele auf der PlayStation 5, Xbox und Steam erscheinen, ist noch nicht bekannt. Bei der Präsentation am vergangenen Sonntag wurde angekündigt, dass „Persona 5 Royal“ am 21. Oktober 2022 für Xbox erscheinen soll. Die beiden anderen Spiele sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

