Code To Jin Yong: Martial-Arts-Actionspiel im Wuxia-Stil angekündigt

Tencent und das Entwicklungsstudio LightSpeed haben mit „Code: To Jin Yong“ ein Spiel angekündigt, das auf der Unreal Engine 5 basiert. Spieler erwartet damit ein Martial-Arts-Actionspiel im Wuxia-Stil, das auf den Romanen des chinesischen Schriftstellers Jin Yong basiert.

Mit „Code: To Jin Yong“ wird laut Ankündigung ein Abenteuer geboten, das viele der von Jin Yong geschaffenen Helden zeigen wird, darunter Yang Guo, Qiao Feng, Linghu Chong und viele mehr.

Weite und großartige Welt versprochen

Die Engine von Epic Games soll die Physik für die Darstellung spektakulärer Kampfkunsttechniken liefern, während die Photogrammetrie-Technologie verwendet wurde, um eine immersive Welt zu entwerfen, die als „weit und großartig“ beschrieben wird.

Einzelne Plattformen wurden nicht genannt, sodass unklar ist, ob Konsolen unterstützt werden. Allerdings scheint es, dass die weltweite Veröffentlichung schon in „naher Zukunft“ erfolgen wird. Unterhalb dieser Zeilen kann ein Trailer zu „Code: To Jin Yong“ angeschaut werden.

„Als erstes Open-World-Spiel basierend auf der Unreal Engine 5, in dem die legendären Helden der Jin Yong-Kampfsportwelt die Hauptrolle spielen, wird Code To Jin Yong in naher Zukunft für Spieler auf der ganzen Welt veröffentlicht. Spieler können sich darauf freuen, die riesige und großartige Welt der Kampfkünste frei zu erkunden“, heißt es in der Beschreibung von Lightspeed.

Ebenfalls wurde ein Video veröffentlicht, in dem LightSpeed selbst vorgestellt wird. Falls ihr bisher nichts von diesem Studio gehört habt: Es handelt sich um ein internationales Unternehmen mit Entwicklungsabteilungen in China, den USA, Singapur, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Japan, Südkorea, Neuseeland und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das bekannteste Projekt des Studios ist die mobile Version von „PUBG“.

