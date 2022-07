Electronic Arts: Anti-Singleplayer-Tweet erzürnt die Community

Durch das Internet geistert mal wieder ein neuer Trend, bei dem User eine Person mit einer Zahl bewerten und ein „aber“ dahinterhängen. Zum Beispiel: „Er ist eine 10, aber er duscht nur einmal im Monat.“ Oder: „Sie ist eine 5, aber sie reagiert sofort auf Textnachrichten“.

Während derartige Spielchen mal witzig, mal nervig oder auch albern sind, ließ es sich Electronic Arts nicht nehmen, beim neusten Trend mitzumachen, was allerdings den Zorn der Spieler nach sich zog.

So wurde auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Electronic Arts der folgenden Tweet verfasst: „Sie sind eine 10, aber sie mögen nur Einzelspieler-Spiele.“

Community reagiert auf Tweet

Die Reaktionen der Spieler und weiterer Branchenvertreter ließen nicht lange auf sich warten. Während sich Vince Zampella nur virtuell vor den Kopf fasste, schrieb Jesse Cox, Produzent von „Monster Prom“, in einem Tweet passend zum Trend: „Sie sind eine 5, aber sie geben EA nie Geld.“

Ein anderer Follower fügte hinzu: „Einzelspieler-Spiele sind besser. Es ist sowieso nicht so, dass ihr gute Spiele veröffentlicht“.

Oder auch: „Erinnert ihr euch noch daran, dass Jedi Fallen Order fantastisch war und sich trotz des Einzelspielermodus extrem gut verkaufte. Und jetzt bekommt es eine Fortsetzung?“ Ebenfalls hieß es: „Sie sind eine 10, aber dachten, dieser Tweet wäre eine gute Idee“.

Übergreifend kann zusammengefasst werden, dass in den zahlreichen Kommentaren vor allem der Trend hin zu Mehrspielerinhalten kritisiert wird, dem auch Electronic Arts folgt. Allerdings hat der Publisher durchaus Projekte wie „Dragon Age“, „Mass Effect 4“ und das „Dead Space Remake“ in Arbeit.

Die Verantwortlichen hinter dem EA-Tweet merkten recht schnell, dass mit Spielern nicht zu spaßen ist und schoben einen weiteren Kommentar hinterher: „Das Rösten wohlverdient. Wir geben uns geschlagen, weil das Spielen von Einzelspieler-Spielen sie tatsächlich zu einer 11 macht.“

Was haltet ihr von der Aktion? War der Tweet von Electronic Arts unpassend oder übertreibt die Community mit ihren Reaktionen? Zu beachten ist auch, dass die Kanäle von Publishern oft von externen Agenturen verwaltet werden.

Single player is dope. Multiplayer is dope. Games are rad. — Obsidian (@Obsidian) July 1, 2022

EA hasn’t had a 10 in years https://t.co/O2iwcAQvOA — 🎮LZ (@LZatYT) June 30, 2022

From the publisher that brought you the hit multiplayer game Anthem, — 🏜🔋, fka ☕️ (@coopercooperco) June 30, 2022

EA REALLY THOUGHT THIS TWEET WAS THE WAVE.. LMAO MAUL ‚EM https://t.co/iN9wGFxSls — HMK (@HMKilla) June 30, 2022

Now I know you ain’t talking about sp games like that ain’t the only thing yall can do that’s a) good b) not morally bankrupt https://t.co/sIToMPQ3Q6 — Ash Parrish (@adashtra) June 30, 2022

Candidate for Worst Tweet of the year 🧐? https://t.co/RPUZ16oipU — GamesCage – Hype Guy (@OnTheDownLoTho) July 1, 2022

This is the company that shut down my studio and laid off ~100 great developers because we were making a single player game 😂😭😂😭 https://t.co/2SXhQtRGE8 — Zach Mumbach (@zachulon) June 30, 2022

