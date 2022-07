Silent Hill: Geleakter Teaser Trailer verrät vermeintlichen Enthüllungstermin – Gerücht

Die Gerüchte rund um einen neuen Teil der altehrwürdigen „Silent Hill“-Reihe gehen in eine weitere Runde. Nun ist in den Weiten des Internets ein vermeintlicher Teaser Trailer aufgetaucht, der den Enthüllungstermin eines neuen Spiels verraten soll.

Enthüllung eines neuen Silent Hill-Games schon in einigen Tagen?

Geteilt wurde das 13 Sekunden lange Video von Twitter-User @Mr_Rebs_, das wegwehende Asche zeigt, die das angebliche Vorstellungsdatum enthüllt: Den 12. Juli 2022. In einem kurzen Update fügt Rebs Gaming hinzu, der Clip sei ursprünglich wohl in einem japanischen Forum aufgetaucht. Kurz darauf sei der Teaser allerdings wieder verschwunden. Ausgehend von der Aussage eines Leakers, sei ein Konami-Shareholder dafür verantwortlich.

@Mr_Rebs_ schreibt abschließend, er könne die Echtheit des Videos nicht verifizieren. Da sich zudem Konami bezüglich der Zukunft der „Silent Hill“-Marke weiterhin eifrig in Schweigen hüllt, haben wir die News deshalb als Gerücht markiert und ihr solltet diese Meldung noch mit der nötigen Portion Skepsis betrachten.

Zuletzt sorgte Regisseur Christophe Gans („Silent Hill – Willkommen in der Hölle“) mit Aussagen in einem Interview für Aufsehen. Darin sagte er, Konami arbeite gegenwärtig an einem Relaunch der ikonischen Survival-Horror-Serie. Teil dieses Vorhabens seien sowohl neue Videospiele als auch ein neuer Film, an dem Gans arbeite und für den er bereits ein Drehbuch geschrieben habe. Alles zusammen sei dem Filmemacher zufolge Teil einer globalen Strategie für die IP.

Der kommende Film sei jedoch keine Fortsetzung der bisherigen zwei Leinwand-Ableger des Franchise, sondern ein Neustart. Genauer sprach Gans von einer Modernisierung der Reihe, weshalb sich der kommende Streifen an ein modernes Publikum richten solle. Details zur Story des Films nannte er nicht.

