PS Plus Extra & Premium: Erste Juli-Neuzugänge womöglich geleakt

Spieler, die PS Plus Extra oder Premium abonniert haben, erhalten offenbar in Kürze Spielenachschub. Ein Leaker konnte erste Zuzsatzgames beim Namen nennen. Womöglich werden sie in der kommenden Woche angekündigt.

Seit der Umstellung auf das dreistufige PS Plus-Programm gilt es, im Laufe des Monats mehrere Bibliotheken zu füllen. Die Essential-Spiele wurden schon im Laufe der Woche freigeschaltet. Aber auch für die zusätzlichen Sammlungen der Extra- und Premium-Stufen soll regelmäßig Nachschub folgen.

Einem aktuellen Leak auf ResetEra zufolge könnten die ersten der kommenden PS Plus Extra- und Premium-Spiele für Juli 2022 bereits feststehen. Darunter befinden sich mehrere Titel der „Assassin’s Creed“-Reihe.

Schon zuvor wurde bestätigt, dass „Stray“ ab dem 19. Juli in PlayStation Plus Extra und Premium enthalten sein wird, was dem Veröffentlichungstermin für PS5 und PC entspricht. Auch dieser Titel ist in der Liste enthalten.

Der Leaker BlackBate behauptet, dass unter anderem die folgenden Spiele am 19. Juli 2022 ein Teil der höheren PS Plus-Stufen werden. Auch wenn er mit seinen Aussagen in der Vergangenheit durchaus richtig lag, muss eine Bestätigung abgewartet werden.

Erste Extra- und Premium-Spiele für Juli (unbestätigt):

Final Fantasy 7 Remake Intergrade + Episode Intermission

Assassin’s Creed 4 Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Freedom Cry

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Saints Row IV Re-Elected

Stray (bereits angekündigt)

Das dreistufige PlayStation Plus-Programm wurde im vergangenen Monat in Europa eingeführt. Die Essential-Mitgliedschaft bietet die gleichen Vorteile wie der ursprüngliche PS Plus-Service, einschließlich der monatlich wechselnden PS4- und PS5-Spiele. Hinzukommen der Online-Multiplayer-Zugang, PS Store-Rabatte und weitere Vorteile.

Die Stufen Extra und Premium bieten außerdem Zugang zu einem Katalog von 400 PS4- und PS5-Spielen, die ähnlich wie beim Xbox Game Pass heruntergeladen werden können. Im Fall der Premiumstufe erhalten Mitglieder ergänzend eine Auswahl an PS1-, PS2- und PSP-Spielen sowie PS3-Games per Cloud-Streaming. Auch zeitlich begrenzte Testversionen sind ein Teil dieses Paketes.

PS Plus Essential im Juli 2022

Schon vor einigen Tagen wurden die PS Plus-Spiele der Essential-Stufe freigeschaltet, von denen auch Extra- und Premium-Mitglieder profitieren. Bei den freigeschalteten Games handelt es sich um „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“, „The Dark Pictures: Man of Medan“ und „Arcadegeddon“. Einzelheiten dazu findet ihr in dieser Meldung.

Nachdem die Spiele einmal in Anspruch genommen, also in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt wurden, können sie auch nach dem Austausch im kommenden Monat genutzt werden.

