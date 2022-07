Gran Turismo 7: Kooperation mit Dior für Skin-Kollektion

Im Zuge des gestrigen Showdowns der Gran Turismo World Series 2022 sorgten Sony und Polyphony Digital für die Ankündigung einer bevorstehenden Kooperation zwischen „Gran Turismo 7“ und dem Modeunternehmen Dior.

Herauskommen soll eine Kollektion einzigartiger Skins, darunter ein Helm, ein gelbes Fahrer-Outfit, ein Paar Schuhe und eine spezielle Lackierung für den De Tomaso Mangusta. Für die Kreation zeichnet sich Kim Jones, der künstlerische Leiter der Herrenkollektion von Dior, verantwortlich.

Gelb, grau und reichlich Dior-Logos

Das Outfit ist komplett gelb mit grauen Akzenten, die unter anderem ein großes Dior-Logo darstellen. Hinzukommt eine „47“ unter dem Logo, was eine Anspielung auf die erste Modenschau von Christian Dior im Jahr 1947 ist. Auf den gelben Bereichen sind außerdem kleine Dior-Logos zu erkennen, die ein Muster ergeben.

Der Helm hingegen ist großteils in grauer Farbe gehalten, mit einem blauem Visier an der Vorderseite. Man kann auch den Namen Christian Dior über und unter dem Visier des Helms erkennen. Die Stiefel und die Handschuhe scheinen dank der Farbwahl gut zum Gesamtoutfit zu passen.

Beim Auto haben sich die Designer für einen De Tomaso Mangusta in limitierter Auflage entschieden, der in einem cremefarbenen Gelbton gehalten ist. Beide Türen des Autos sind unten mit einem Dior-Logo versehen, das von geraden grauen Linien umgeben ist, während auf der Motorhaube eine große „47“ zu erkennen ist.

Die Dior-Kollektion soll als Komplettpaket am 25. August 2022 veröffentlicht werden. Zur Preisgestaltung wurden keine Angaben gemacht. Ebenfalls ist es ein Geheimnis, ob Spieler dieses Paket mit der Spielwährung kaufen können oder echtes Geld investieren müssen.

„Gran Turismo 7“ kam im März dieses Jahres für PS5 und PS4 auf den Markt. In den Monaten nach dem Launch folgten mehrere Updates, die nicht nur Verbesserungen am Rennspiel vornahmen, sondern auch neue Inhalte in den Titel brachten. Das jüngste dieser Updates wurde in dieser Woche zum Download bereitgestellt und schaltete drei neue Fahrzeuge frei.

