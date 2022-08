Nintendo: Wird in diesem Jahr keine neue Hardware vorstellen

Wie Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, wird Nintendo in diesem Jahr keine neue Hardware vorstellen. Somit werden sich alle, die bereits dem Nachfolger der Switch entgegenfiebern, noch eine Weile in Geduld üben müssen.

Auch der japanische Hard- und Software-Hersteller Nintendo stellte in dieser Woche seine aktuellen Geschäftszahlen vor und nannte zudem aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen.

Da die Switch mittlerweile rund fünfeinhalb Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel hat, spekulieren viele darauf, dass Nintendo den Nachfolger der Switch noch in diesem Jahr vorstellen könnte. Wie Shuntaro Furukawa, der Präsident des japanischen Traditionsunternehmens, im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, sollten wir 2022 allerdings nicht mit der Ankündigung beziehungsweise der Präsentation neuer Nintendo-Hardware rechnen.

Folgerichtig wird auch der Nachfolger der Switch frühstens im nächsten Jahr vorgestellt.

Auch Nintendo kämpft mit dem Mangel an Halbleitern

Wie Furukawa im weiteren Verlauf des Gesprächs einräumte, möchte Nintendo bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) wie geplant 21 Millionen Einheiten der Switch an den Handel ausliefern. Allerdings hat auch Nintendo mit dem weltweiten Mangel an Halbleitern zu kämpfen, der in der Vergangenheit den Konkurrenten Microsoft beziehungsweise Sony das Leben schwer machte und für Lieferengpässe der Xbox Series X und der PlayStation 5 sorgte.

„Normalerweise legen wir im Sommer Lagerbestände an, um uns auf die Verkaufssaison zum Jahresende vorzubereiten, die dort ihren Höhepunkt erreicht. In diesem Sommer können wir nicht so viele produzieren wie sonst“, so Furukawa. Ob 2023 in der Tat der Nachfolger der Switch vorgestellt wird, bleibt allerdings abzuwarten, da Nintendo nach wie vor der Meinung ist, dass sich die Switch erst in der Mitte ihres Lebenszyklus befindet.

Related Posts

Dafür spricht die Tatsache, dass die Switch vor allem die japanischen Charts weiter nach Belieben dominiert und zudem in Nordamerika die meistverkaufte Plattform des Jahres stellt. Weltweit wurden seit dem Launch der Switch im März des Jahres 2017 111,08 Millionen Konsolen abgesetzt. Hinzukommen 863,59 Millionen verkaufte Switch-Spiele.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Nintendo, Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren