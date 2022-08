Press X for Trophies: Kontroverse Trophäen-Schleuder aus dem PlayStation Store entfernt

Mit "Press X for Trophies" wurde das Konzept der minderwertigen Spiele, die lediglich dazu gedacht sind, den Nutzer in kürzester Zeit mit möglichst vielen Trophäen zu "belohnen", auf die Spitze getrieben. Allem Anschein nach scheint Sony Interactive mittlerweile gegen Produktionen dieser Art vorzugehen.

Seit ihrer Einführung erfreuen sich die Achievements beziehungsweise im Fall der PlayStation-Plattformen die Trophäen großer Beliebtheit. Ein Umstand, den sich in der Vergangenheit zahlreiche Indie-Entwickler zunutze machten.

Ihren Anfang nahmen die sogenannten Achievement-Schleudern auf Steam. Hierbei haben wir es mit Produktionen zu tun, bei denen es gar nicht erst darum ging, eine hochwertige Gameplay-Erfahrung abzuliefern. Stattdessen werden die Titel zum kleinen Preis in den Download-Stores platziert und dienen lediglich dazu, den Nutzer in kürzester Zeit mit Achievements zu überschütten. Mittlerweile sind Titel dieser Art auch im PlayStation Store und im Xbox Store zu finden.

Zu den bekanntesten Werken dieser Art dürfte im PlayStation Store sicherlich „My Name is Mayo“ gehören. Hier müssen die Spieler beziehungsweise die Spielerin lediglich ein Mayonnaise-Glas antippen, um Trophäen abzustauben.

Wird bald aktiv gegen den Trophäen-Spam vorgegangen?

Allem Anschein nach könnte sich Sony Interactive Entertainment dazu entschieden haben, zukünftig gegen Produktionen dieser Art vorzugehen. Dies lässt zumindest die aktuelle Entwicklung rund um einen Titel mit dem Namen „Press X for Trophies“ vermuten. Veröffentlicht wurde der Titel von einem Studio mit dem Namen Game Achievements Ltd, der bereits deutlich machen dürfte, was von zukünftigen Veröffentlichungen des Studios zu erwarten ist.

Generell machen die Entwickler keinen Hehl aus ihren Plänen und führten in der Beschreibung von „Press X for Trophies“ aus: „Press X For Trophies ist ein Spiel, das entwickelt wurde, um zu verbreiten, wie sich die Dinge ändern müssen und wie sich die Welt der Spiele verändert. Es ist ein ironischer Titel und die Geschichte wird durch sein Trophäensystem erzählt.“ Lange Bestand hatte dieses Vorhaben allerdings nicht, da Sony Interactive Entertainment den Titel in der Zwischenzeit aus dem PlayStation Store entfernte.

Da eine offizielle Stellungnahme der PlayStation-Macher zu diesem Thema noch aussteht, bleibt abzuwarten, ob wir es hier mit einem Einzelfall zu tun haben oder ob Sony Interactive Entertainment zukünftig verstärkt gegen Produktionen wie „Press X for Trophies“ oder „My Name is Mayo“ vorgehen wird. Schließlich verdrängen Produktionen dieser Art in den Online-Stores die hochwertigen Indie-Titel, so die Vorwürfe der Community.

Sollte eine offizielle Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

