Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: Alterseinstufung in Australien vorgenommen

Gestern hat das Australian Classification Board die Alterseinstufung für „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ vorgenommen. Dabei ist ein M-Rating zustande gekommen, wodurch sich das japanische Rollenspiel an Jugendliche mit einem Mindestalter von 15 Jahren richtet.

Bis Square Enix den genauen Erscheinungstermin verkündet, dürfte es also nicht mehr lange dauern. Wir erinnern daran: Als Release-Zeitraum wurde der kommende Winter angegeben.

Das Original kam im Jahr 2007 für Sonys PSP auf den Markt. Rund 15 Jahre später dürfen „Final Fantasy“-Fans das Abenteuer von Zack Fair erneut in überarbeiteter Grafik erleben. Doch nicht nur an der Optik wurde gewerkelt: Das Kampfsystem wurde modernisiert, ein neuer Soundtrack eingeführt und Szenen mit Untertitel synchronisiert. Zudem kommen mehrere neue Funktionen dazu, unter anderem die Dash-Funktion. Auch ein Hard Mode ist mit dabei, der sich an ambitionierte Spieler richtet.

Wegen diesen umfangreichen Neuerungen handelt es sich laut Tetsuya Nomura um mehr als ein Remaster. Weil die Geschichte und die Kernelemente identisch geblieben sind, kann das Projekt jedoch nicht als Remake bezeichnet werden.

„Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC in Entwicklung.

