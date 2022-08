Kena Bridge of Spirits: Großes Jubiläums-Update zum 1. Jahrestag angekündigt

Der erste Geburtstag des kleinen Indie-Hits "Kena: Bridge of Spirits" rückt immer näher und passend dazu kündigten die Entwickler von Ember Lab ein umfangreiches Jubiläums-Update mit zahlreichen neuen Inhalten an.

Vergangenes Jahr wurde das Indie-Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ für PlayStation 4 sowie PlayStation 5 veröffentlicht und verzauberte sofort zahlreiche Spieler weltweit. In gut vier Wochen feiert der Titel bereits seinen 1. Jahrestag und passend dazu bestätigten die Macher ein umfangreiches Jubiläums-Update, das Ende September 2022 veröffentlicht werden soll. Darüber hinaus wurde ebenfalls eine PC-Version (via Steam) des Games angekündigt.

Großes Jubiläums-Update liefert New Game+ und mehr

Die Bestätigung erfolgte durch die US-Kollegen von IGN, die diese Meldung exklusiv veröffentlichen durften. Aus ihrem Artikel geht hervor, dass sich Spieler auf ein prall gefülltes Paket freuen dürfen, das diverse neue Inhalte in das Spiel implementiert.

Zu den größten Neuerungen zählt sicherlich der New Game+-Modus. Dieser erlaubt es euch, das Fantasy-Abenteuer nach dem erfolgreichen Abschluss neu zu starten und all eure zuvor freigeschalteten Upgrades, Outfits, Fähigkeiten sowie weitere Fortschritte in euren neuen Spieldurchlauf zu übernehmen. In diesem Modus erwarten euch übrigens auch neu gestaltete Kämpfe, um die Spannung aufrechtzuhalten.

Darüber hinaus dürft ihr euch auf Zaubersteine freuen, die ihr individuell ausrüsten könnt, welche jeweils Kenas Fähigkeiten und Werte beeinflussen. So könnt ihr die Heldin ganz individuell an euren bevorzugten Spielstil anpassen. Zudem erwartet euch mit den Geisterführer-Prüfungen ein neuer Spielmodus in „Kena: Bridge of Spirits“, der eure Fähigkeiten in drei Kategorien auf die Probe stellen soll: Wellenverteidigungen, Hindernisparcours und die Option, wichtige Bosskämpfe beliebig oft wiederholen zu können.

Des Weiteren erwarten euch am Ende der Geisterführer-Prüfungen nun kleine kosmetische Belohnungen. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um alternative Outfits für Protagonistin Kena. Wenn ihr bestimmte Unterziele während der Prüfungen erfüllen könnt, schaltet ihr zusätzlich alternative Farbvarianten frei. Solltet ihr die Deluxe Edition des Action-Adventure-Hits euer Eigen nennen, dürft ihr euch übrigens noch auf ein exklusives zusätzliches Outfit freuen.

Weitere Meldungen zu Kena Bridge of Spirits:

Außerdem warten weitere Hüte für eure kleinen knuffigen Rotts, neue Fähigkeiten für die junge Geisterführerin, ein um neue Funktionen erweiterter Fotomodus sowie verschiedene Accessibility Features auf euch. Mit dem Jubiläums-Update wird Entwicklerstudio Ember Lab somit eine umfassende Erweiterung der bisherigen Spielerfahrung veröffentlichen.

Erscheinen wird das Update am 27. September 2022. Außerdem erfolgt am selben Tag der Release der PC-Version des Games auf Steam.

Freut ihr euch auf das Jubiläums-Update von „Kena: Bridge of Spirits“?

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren