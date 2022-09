Suikoden: Ankündigung auf der TGS 2022? Konami erneuert den Markenschutz

In der vergangenen Woche ließ sich dem offiziellen Line-Up des Publishers entnehmen, dass Konami die diesjährige Tokyo Game Show nutzen wird, um ein neues Projekt anzukündigen.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Konami noch aussteht, bleibt abzuwarten, worauf wir uns im Detail freuen dürfen. Wie die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle unter Berufung auf Konami-nahe Quellen berichteten, sollten wir allerdings nicht mit Neuankündigungen zu großen Marken wie „Metal Gear“ beziehungsweise „Metal Gear Solid“, „Castlevania“ oder „Silent Hill“ rechnen.

Wie sich derzeit abzeichnet, könnte Videogames Chronicle Recht behalten. So entschloss sich Konami nämlich dazu, in Japan den Markenschutz an der seinerzeit sehr beliebten Rollenspiel-Serie „Suikoden“ zu erneuern.

Remaster? Oder doch ein komplett neuer Titel?

Nun kann natürlich spekuliert werden, was Konami im Detail plant. Ein komplett neues „Suikoden“-Abenteuer? Oder durch nur Remaster bereits veröffentlichter Titel? Da die Tokyo Game Show 2022 vom 15. bis zum 18. September 2022 stattfindet, erfahren wir möglicherweise schon in der nächsten Woche mehr.

Zum Leidwesen der Community wurde es in den vergangenen Jahren recht still um die „Suikoden“-Reihe, zu deren tragenden Features für gewöhnlich die hohe Anzahl an spielbaren Charakteren gehörte. Während der letzte Hauptableger in Form von „Suikoden V“ im Jahr 2006 für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde, erschien das letzte Spin-off „Gensō Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki“ in Japan im Jahr 2012 für die PlayStation Portable.

Erneuert wurde der Markenschutz an „Suikoden“ in Japan bereits am 28. Juli 2022. Allerdings wurde der entsprechende Eintrag erst jetzt entdeckt.

Quelle: Japanisches Patent- und Markenamt

