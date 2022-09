Assassin’s Creed Mirage: Offizielle Produktbeschreibung geleakt – Gerücht

"Assassin's Creed Mirage" gehört zu den Spielen, die am kommenden Samstag während der Ubisoft Forward-Show vorgestellt werden. Ein weiterer "Leak" liefert im Vorfeld Informationen zum Spiel.

Am kommenden Samstag wird „Assassin’s Creed Mirage“ vorgestellt. Eine große Überraschung ist der Titel nicht mehr, da es zu Leaks kam und sich Ubisoft später dazu durchringen konnte, zumindest für eine recht informationsarme Bestätigung zu sorgen.

Doch die „Leakerei“ geht weiter. So konnte der Insider und Journalist Tom Henderson die offenbar für den PlayStation Store bestimmte Produktbeschreibung auftreiben. Während viele der Informationen zum Spiel weitgehend in vorherigen Leaks thematisiert wurden, erfolgt in der Beschreibung zusätzlich ein Hinweis auf die Zielplattformen.

„Erlebe die Geschichte von Basim, einem gerissenen Straßendieb, der auf der Suche nach Antworten und Gerechtigkeit durch die belebten Straßen von Bagdad im neunten Jahrhundert streift. Durch eine mysteriöse, uralte Organisation, die als die Verborgenen bekannt ist, wird er zu einem tödlichen Meisterassassinen und verändert sein Schicksal auf eine Weise, die er sich nie hätte vorstellen können“, so ein Teil der Beschreibung.

Ebenfalls ist die folgende Liste ein Teil des geleakten Produkteintrages:

Erlebe eine moderne Umsetzung der kultigen Features und des Gameplays, die die Franchise seit 15 Jahren prägen.

Parkoure nahtlos durch die Stadt und schalte heimlich Ziele mit mehr viszeralen Attentaten als je zuvor aus.

Erkunde eine unglaublich dichte und lebendige Stadt, deren Bewohner auf jede deiner Bewegungen reagieren, und lüfte die Geheimnisse von vier einzigartigen Bezirken, während du dich durch das Goldene Zeitalter von Bagdad wagst.

Gratis-Upgrade von PS4 auf PS5

Ebenfalls scheint es, dass nicht nur die Konsolen der aktuellen Generation versorgt werden. Auch Besitzer einer PS4 und Xbox One kommen offenbar in den Genuss von „Assassin’s Creed Mirage“.

Laut der noch unbestätigten Beschreibung können Besitzer der PS4-Version von „Assassin’s Creed Mirage“ ohne zusätzliche Kosten auf die PS5-Fassung umsteigen. Wie gewohnt müssen Inhaber der PS4-Disk bei der Nutzung der PS5-Version die Disk im Laufwerk belassen. Spieler, die im Besitz der Digital Edition der PS5 sind und das Spiel auf PS4-Disk ihr Eigen nennen, profitieren vom Gratis-Upgrade entsprechend nicht.

Während die heutigen Informationen zu „Assassin’s Creed Mirage“ unbestätigt sind, erfolgt die offizielle Enthüllung am kommenden Samstag während der jüngst angekündigten Ubisoft-Show. Es wäre allerdings keine Überraschung, wenn zuvor weitere „Leaks“ dieser Art ans Tageslicht dringen.

