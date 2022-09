Assassin’s Creed Mirage: Unbestätigte Gameplay-Details zum kommenden Action-Adventure aufgetaucht

Am gestrigen Abend bestätigte Ubisoft mit einem ersten Bild, was bereits seit mehreren Monaten in der Gerüchteküche die Runde machte. Mit „Assassin’s Creed: Mirage“ wird man die Spieler mit dem aus „Assassin’s Creed: Valhalla“ bekannten Basim nach Baghdad schicken.

Weitere unbestätigte Details zum kommenden Abenteuer

Auch wenn die vollständige Enthüllung erst am Samstag, den 10. September 2022 erfolgen soll, machen bereits einige vermeintliche Details zu „Assassin’s Creed: Mirage“ die Runde. Der meist gut informierte Insider jonathan hat noch einmal betont, dass lediglich Baghdad mit vier eigenständigen Bezirken als Schauplatz dienen wird. Dabei soll jeder Distrikt auch einen eigenen Bossgegner beinhalten.

Des Weiteren möchte Ubisoft mit dem Ableger zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren, wobei man die Wurfmesser, die Verstecke auf den Dächern und NPC-Massen zurückbringen wird. Dabei sollen die Entwickler tatsächlich versuchen, die Menschenmengen des 2014 veröffentlichten „Assassin’s Creed Unity“ zu erreichen. Damals hatte dies zu massiven Performance-Problemen und Bugs geführt, die den Titel rund um die Französische Revolution für viele Spieler unspielbar machte. Dies sorgte dafür, dass Ubisoft die zunächst kostenpflichtige Erweiterung „Dead Kings“ als kostenlose Kompensation für alle Spieler veröffentlichte. Wer sich sogar den Season Pass gekauft hatte, hatte auch das damals frisch veröffentlichte „Far Cry 4“ geschenkt bekommen.

Allerdings möchte man auch einen größeren Fokus auf die Parkour-Mechaniken legen, sodass man unter anderem mit Laternen interagieren kann, um schnell um Ecken zu laufen und entfernte Gebäude zu erreichen. Abschließend wurde behauptet, dass es auch Attentate in Zeitlupe geben wird. Dabei soll es sich vor allem um die Luft-Attentate handeln.

Zum Thema: Ubisoft bestätigt Spiel und zeigt offizielles Bild

Ob diese Informationen letzten Endes der Wahrheit entsprechen, werden wir in knapp einer Woche erfahren. Selbstverständlich werden wir euch bezüglich sämtlicher Ankündigungen der Ubisoft Forward auf dem Laufenden halten. Laut einem jüngsten Bloomberg-Bericht soll „Assassin’s Creed: Mirage“ im Frühling 2023 auf den Markt kommen.

