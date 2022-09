Red Dead Redemption 2: Nach GTA 5 – auch Cowboy-Spiel erhält neue Credits

Nachdem „GTA 5“ und „GTA Online“ in dieser Woche eine Art Abspann erhalten haben, ist nun auch „Red Dead Redemption 2“ dran. Verabschiedet sich Rockstar von dem Cowboy-Hit?

Rockstar hatte auf seiner offiziellen Webseite kürzlich einen Dank an die Entwickler von „GTA 5“ und „GTA Online“ hinzugefügt. In einer Art Abspann sind nun alle Namen der Mitarbeiter aufgeführt, die von der Entstehung bis zum heutigen Tag an dem Action-Hit gewerkelt haben.

Der Wild-West-Titel „Red Dead Redemption 2“ wurde nun mit etwas Ähnlichem bedacht. Am vergangenen Dienstag hat das Spiel ein neues Update erhalten, das einen neuen Abspann-Bildschirm zum Pausenmenü hinzufügt.

Ähnliche Botschaften bei „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“

„Dem Pausenmenü wurde ein Link zu den Credits hinzugefügt“, steht in den Patch Notes des neuesten Updates 1.31 für „Red Dead Redemption 2“ geschrieben. Unter diesem Link finden die Spieler eine ähnliche Nachricht, wie sie Anfang der Woche auch schon für „GTA 5“ und „GTA Online“ veröffentlicht wurde. „Unser herzliches Dankeschön an alle, die uns bei der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online geholfen haben“, steht nun am Anfang der Credits geschrieben.

Wie bei den sehr nach Abschied klingenden Credits für „GTA 5“ wird auch bei dem neuen Abspann für das Cowboy-Abenteuer spekuliert, ob Rockstar das Kapitel „Red Dead Redemption 2“ nun endgültig abschließt. Bereits im Juli hatten die Entwickler angekündigt, dass der Multiplayer-Part „Red Dead Online“ zukünftig keine „großen thematischen Inhalts-Updates“ mehr erhalten wird, da man sich auf die Entwicklung von „GTA 6“ konzentrieren will. Daraufhin hatten die Spieler den Tod von „RDO“ ausgerufen . Die Singleplayer-Kampagne von „Red Dead Redemption 2“ hatte nie eine Story-Erweiterung erhalten.

Die Arbeiten an „GTA“ hatte Rockstar erst im vergangenen Februar offiziell bestätigt. Seitdem hatten sich die Entwickler kaum noch zu dem Projekt geäußert. Laut dem Publisher Take-Two soll das kommende Spiel jedoch neue Maßstäbe bei der „GTA“-Reihe und der Industrie an sich setzen. Wann „GTA 6“ veröffentlicht werden soll, ist noch nicht bekannt.

