Gotham Knights: Bei der Darstellung von Harley Quinn wird ein neuer Ansatz verfolgt

Im Interview mit IGN gingen die Entwickler von WB Games Montreal auf die Entstehung von Harley Quinn ein. Wie es heißt, dürfen wir uns in "Gotham Knights" auf eine Version des beliebten Charakters freuen, die sich spürbar von anderen Spielen und Comics, in denen Harley Quinn einen Auftritt hatte, abhebt.

Im kommenden Monat wird das von WB Games Montreal entwickelte Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Wenige Wochen vor dem Release gingen die Entwickler im Interview mit IGN noch einmal auf die Entstehung des Titels ein.

Wie ausgeführt wurde, ging es WB Games Montreal bei der Darstellung von Harley Quinn darum, einen neuen Ansatz zu verfolgen und die Schurkin in einem späteren Stadiums ihres Lebens zu zeigen, in dem sie „nicht mehr die manische Elfe sein muss“. Stattdessen ist Harley Quinn in „Gotham Knights“ an einem Punkt angekommen, an dem sie weiß, wer sie ist, und ihre Identität gefestigt hat.

„Sie hat ein sehr klares Gefühl dafür, was ihre Identität ist, und sie wird sich auf diese viel stärkere, entwickelte Superschurken-Art präsentieren“, so Creative-Director Patrick Redding.

Eine ältere Version von Harley Quinn

Redding führte aus: „Wir haben uns wirklich bewusst dafür entschieden, ihr zu erlauben, eine etwas ältere Version von Harley Quinn zu sein, als wir es anderswo gesehen haben,´. Das hat viele Entscheidungen beeinflusst. […] Es prägte ihren Kampfstil. Es entschied darüber, wie sie sich präsentiert, wie sie sich kleidet. Und wie wir in einigen der mittleren Kapitel des Harley-Quinn-Bogens sehen werden, sogar wie sie sich in Gotham City präsentiert.“

Weitere Details zu diesem Thema und neue Eindrücke zur Darstellung von Harley Quinn liefert euch das angehängte Video-Interview. Neben Harley Quinn stellen sich euch in „Gotham Knights“ weitere bekannte Bösewichte entgegen. Darunter der legendäre Mr. Freeze oder der Court of Owls, der als Hauptwidersacher fungieren wird.

„Gotham Knights“ wird am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

