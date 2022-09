The Callisto Protocol: Teaser deutet Enthüllung in dieser Woche an

Mit „The Callisto Protocol“ entsteht bei den Entwicklern der Striking Distance Studios aktuell ein Horror-Titel, der bewusst als geistiger Nachfolger zur beliebten „Dead Space“-Reihe vermarktet wird.

Aktuellen Berichten zufolge planen die Striking Distance Studios und der verantwortliche Publisher Krafton eine Ankündigung oder Enthüllung, die in dieser Woche über die Bühne gehen wird. Den entscheidenden Hinweis entdeckte der Industrie-Insider „shinobi602“. Auf Twitter führte er aus, dass er auf eine SMS zu einer Nummer, die in einer kürzlich erschienenen Promo zu „The Callisto Protocol“ auftauchte, eine Antwort in Form eines kurzen Clips erhielt.

Zum Abschluss des Clips tauchte auch ein möglicher Termin für die Enthüllung auf: Der kommende Donnerstag, der 29. September 2022.

Der besagte Clip dreht sich laut „shinobi602“ um eine Sicherheitslücke und lässt immer wieder die Worte „Geheimnisse“, „Antworten“ und „Lügen“ fallen. Zudem ist der Begriff „ARCAS“ zu sehen, der laut dem Industrie-Insider auf eine Organisation mit dunklen Geheimnissen hindeuten könnte, die in der Geschichte von „The Callisto Protocol“ eine wichtige Rolle spielt. Steckt „ARCAS“ möglicherweise hinter den schaurigen Monstern, die in dem Horror-Abenteuer Jagd auf uns machen?

Sollten sich die Angaben von „shinobi602“ bewahrheiten, dann erfahren wir noch in dieser Woche mehr. In „The Callisto Protocol“ verschlägt es uns auf den namensgebenden Jupiter-Mond Kallisto. In der Rolle des Protagonisten Jacob Lee stehen wir vor der Aufgabe, aus einem düsteren Gefängnis zu entkommen. Ein Unterfangen, das sich schnell in einen Alptraum und einen gnadenlosen Kampf um das Überleben verwandelt, als tödliche Monster auf den Plan treten und Jagd auf Überlebende machen.

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

