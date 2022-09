A Plague Tale Requiem: Bringt 300.000 Ratten auf den Bildschirm

Ratten spielen in der Geschichte um Amicia und Hugo eine besonders große Rolle. Das soll auch in dem kommenden „A Plague Tale: Requiem“ nicht anders sein, in dem sich die Spieler den Bildschirm mit 300.000 Ratten teilen sollen.

„A Plague Tale: Requiem“, der Nachfolger von „A Plague Tale: Innocence“, wird nicht auf den alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Grund dafür war ist, dass die Entwickler die Vorteile der neuen Konsolen-Generation mit der PlayStation 5 und Xbox Series X|S voll ausschöpfen wollten.

Zu sehen sind die diese neuen Möglichkeiten in „A Plague Tale: Requiem“ unter anderem an den für die Geschichte so wichtigen Ratten: 300.000 Nager sollen in dem kommenden Titel auf dem Bildschirm herumschwirren können.

Mehr Nagetiere für mehr Horror

„Ratten sind das Herzstück von A Plague Tale, der Horror des Spiels dreht sich um sie und das wollten wir vervielfachen. Die erste große visuelle Auswirkung ist die Anzahl der Ratten, die auf dem Bildschirm erscheinen. Sie wurde von 5.000 auf 300.000 erhöht“, so Ludivine Guerin von Asobo Studio kürzlich in einem Interview. „Wir haben auch den Aspekt der Schwärme, die sie bilden, überarbeitet; anstatt wie in Innocence Wirbel zu bilden, wird ihre Bewegung als eine riesige Welle erscheinen, so etwas wie ein Tsunami von Ratten.“

Viele Sequenzen seien vorberechnet worden, um diesen Effekt so gut wie möglich zu steuern. Zudem hätten die Entwickler die Ratten im Spiel intelligenter gemacht. Sie würden sich in „A Plague Tale: Requiem“ nun bewusster in ihrer Umgebung bewegen und wüssten, wie sie besser dem Licht ausweichen könnten.

Zudem erklärte Guerin, warum man sich dafür entschieden habe, das Spiel auf den alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One nicht mehr zu veröffentlichen: „Wir trafen diese Entscheidung schon früh im Prozess, da wir eine gemeinsame Vision für Requiem hatten: Wir wollten einen nächsten Schritt im Abenteuer schaffen, ein 2.0-Erlebnis, nicht nur eine Neuauflage des ersten Spiels“, so der Entwickler. „Wir kamen also schnell zu dem Schluss, dass wir uns von den Beschränkungen der alten Generation befreien mussten, um die Vorteile der neuen Generation voll auszuschöpfen.“

Auf diese Weise sei der Umfang des Spiels durchweg größer geworden. Zuletzt wurde bekannt, dass die Spielzeit bei „A Plague Tale: Requiem“ bei 15 bis 18 Stunden liegen soll. Auf „Füllstoff“ sei dabei verzichtet worden. „A Plague Tale: Requiem“ soll am 18. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

