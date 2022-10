Evil West: Der düstere Shooter der Shadow Warrior-Macher erreicht den Gold-Status

Mit dem blutigen Action-Titel „Shadow Warrior 3“ auf der einen und dem Samurai-Abenteuer „Trek to Yomi“ auf der anderen Seite veröffentlichten die Entwickler von Flying Wild Hog in diesem Jahr bereits zwei Titel, die von der Community weitestgehend positiv aufgenommen wurden.

In den vergangenen Monaten arbeitete das Studio zudem am Shooter „Evil West“, der vor allem mit seinem unverbrauchten Setting punkten soll und nun offiziell den Gold-Status erreichte. Dies gaben die Verantwortlichen von Flying Wild Hog via Twitter bekannt und bestätigten somit, dass mit keiner weiteren Verschiebung zu rechnen ist.

Stattdessen kann der Shooter wie geplant im kommenden Monat veröffentlicht werden.

Vampire sorgen für Tod und Zerstörung

In „Evil West“ verschlägt es euch in eine fiktive und düstere Zukunft, in der die amerikanischen Grenzländer von einer tödlichen Gefahr heimgesucht werden. Vampire fallen über die Bewohner her und machen gnadenlos Jagd auf Überlebende. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen der letzten Agenten eines streng geheimen Vampirjäger-Instituts, das sich dem Kampf um den Fortbestand der Menschheit verschrieben hat.

Mit donnernden Schusswaffen, einem blitzschnellen Handschuh und weiteren tödlichen Gadgets nehmt ihr den Kampf gegen die Blutsauger auf und versucht, die von ihnen ausgehende Gefahr ein für alle Mal zu bannen – wahlweise alleine oder kooperative mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin.

„Evil West“ erscheint am 22. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Vampire Hunters, be ready on November 22nd. 🤠#EvilWest is officially ✨GOLD✨ pic.twitter.com/q76KRa6jjQ — Focus Entertainment (@Focus_entmt) October 11, 2022

