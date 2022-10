The Last of Us Part II: Abby-Darstellerin würde ihre Rolle „definitiv“ erneut spielen

The Last of Us Part II:

Wegen ihrer Rolle als Abigail Anderson sah sich Laura Bailey mit einer Menge Hate konfrontiert. Sogar Morddrohungen musste die Schauspielerin über sich ergehen lassen. Trotzdem würde sie den polarisierenden Charakter in einer möglichen Fortsetzung definitiv wieder spielen. Das versicherte sie in einem Interview mit Comicbookmovie.

„Eine der einflussreichsten Rollen in meinem Leben“

„Ich würde auf jeden Fall zu ihr zurückkehren. Ich weiß, dass es eine Menge Drama und Reaktionen auf ihren Charakter gab, aber es war eine der einflussreichsten Rollen, die ich in meinem Leben hatte. Ich würde zu 100 % zurückkehren, um noch mehr Abby zu spielen, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde,“ lautete Baileys Antwort.

Auch ihre Meinung zur kommenden HBO-Serie teilte sie mit: „Die Serie sieht fantastisch aus und ich kann es kaum erwarten, mehr davon zu sehen.“

Über ihre Rolle als Abby sprach Laura Bailey schon einmal. Anfangs mochte sie den Charakter selbst nicht und fragte sich sogar, warum ihr diese Rolle zugeteilt wurde. Im Endeffekt sei es jedoch eine der erfüllendsten und beachtlichsten Rollen in ihrem Leben gewesen – wenn auch die anstrengendste. Tatsächlich haben sie die Dreharbeiten wegen der emotionalen Handlung noch lange beschäftigt.

Dass wir einen Nachfolger zu „The Last of Us Part II“ erleben werden, ist relativ wahrscheinlich: Bei Naughty Dog hat man sich über einen dritten Teil bereits letztes Jahr ausführliche Gedanken gemacht. Zuvor wurde bereits ein erster Story-Entwurf erstellt.

