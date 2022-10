The Last of Us: Bella Ramsey wurde ermutigt, die Spielvorlage nicht zu spielen

The Last of Us:

Nach Pedro Pascal hat auch Bella Ramsey bestätigt, dass sie sich vor dem Start und im Zuge der Dreharbeiten von "The Last of Us" nicht allzu sehr mit der Videospielvorlage beschäftigt hatte.

„The Last of Us“ erobert bald die TV-Bildschirme – diesmal nicht als Spiel, sondern als TV-Serie. Zur Besetzung der Produktion gehört Bella Ramsey, die in die Rolle von Ellie schlüpfte.

Doch welche Erfahrungen konnte Ramsey mit der Videospielvorlage sammeln? Nicht viele. In einem Interview betonte die Schauspielern, dass sie sogar dazu ermutigt wurde, „das Videospiel, auf dem die Serie basiert, nicht zu spielen“.

So wurde Ramsey schon nach dem ersten Vorsprechen gefragt, ob sie jemals selbst ein Spiel der populären Naughty-Dog-Reihe gespielt hatte, was sie mit einem „Nein“ beantwortete. „Belass es dabei“, habe sie danach als Tipp bekommen.

Der Rat hielt Ramsey aber nicht davon ab, zumindest auf Youtube zu schauen, was auf sie zukommt. „Ich habe mir auf YouTube einige Spielszenen angesehen, um einen Eindruck davon zu bekommen“, so ihre Worte

Letztendlich sei sie sehr aufgeregt, dass die Serie endlich veröffentlicht wird. „Es war ein so großer Teil meines Lebens. Ich habe ein ganzes Jahr lang gedreht, was eine ziemlich lange Zeit ist, wenn man nur 19 Jahre gelebt hat.“

Joel-Schauspieler verzichtete ebenfalls

Auch Pedro Pascal, der die Rolle von Joel übernahm, ging dem Ausgangsmaterial weitgehend aus dem Weg. In einem älteren Interview betonte der Schauspieler, dass er seinem Neffen nur kurz dabei zusah, wie dieser „The Last of Us“ spielte. „Ich habe so lange zugeschaut, wie es mir möglich war. Und dann musste ich Florida verlassen“, so seine Erklärung vor einigen Monaten.

Pascal hatte die Befürchtung, dass er Joel aus dem Spiel zu starr imitieren würde, wenn er sich zu intensiv mit den Szenen aus der Vorlage beschäftigen würde. Unter bestimmten Umständen könnte das laut Pascal ein Fehler sein. Aus diesem Grund dürfte auch Ramsey den Tipp bekommen haben, zunächst auf die Videospiele zu verzichten.

Und noch ein kleines Detail sickerte durch: Ramsey bekam von ihrem Kollegen am Ende der Dreharbeiten eine kleine Widmung, wie sie im neusten Interview erwähnte: „Pedro [Pascal] schrieb mir am Ende eine kleine Karte, auf der stand: Wie interessant, dass etwas so Großes und Lebensveränderndes so früh in deinem Leben passiert und so spät in meinem. Ich fand das eine wirklich nette Bemerkung und hatte einfach eine tolle Zeit.“

Die „The Last of Us“-Serie wird hierzulande im kommenden Jahr über Sky ausgestrahlt und deckt die Ereignisse des ersten Spiels ab. Auch Inhalte aus dem Sequel könnten auftauchen.

