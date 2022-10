Gotham Knights: Neues Update soll Performance-Probleme auf der PS5 beheben

Auch das in der vergangenen Woche veröffentlichte Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ gehörte zu den Titeln, die zum Launch mit technischen Problemen zu kämpfen hatten.

Auf dem PC steht ab sofort ein neues Update bereit, das laut den verantwortlichen Entwicklern von WB Games Montreal im Laufe der Woche auch für die Konsolen erscheinen wird. Wie es in der offiziellen Ankündigung des Konsolen-Updates heißt, sollen mit diesem unter anderem diverse technische Probleme behoben werden, unter denen „Gotham Knights“ zum Launch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S litt.

„Für Konsolenbenutzer zielen wir speziell darauf ab, die Probleme mit der Stabilität der Framerate anzugehen“, so WB Games Montreal.

Via Twitter entschuldigten sich die Verantwortlichen von WB Games Montreal für die entstandenen Umstände zum Launch und bedankten sich bei der Community für ihre Unterstützung beziehungsweise Geduld. Abschließend heißt es, dass bereits an einem weiteren umfangreichen Update gearbeitet wird, das zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheint und sowohl Fehler behebt als auch an der technischen Seite von „Gotham Knights“ feilt.

Weitere Details zu den gebotenen Verbesserungen sollen zu gegebener Zeit genannt werden. „Gotham Knights“ verfrachtet euch in die fiktive Metropole Gotham City, in der Batman im Kampf gegen das organisierte Verbrechen sein Leben ließ. Nun stehen seine vier Freunde Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood vor der Aufgabe, für Recht und Ordnung in Gotham City zu sorgen.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights:

„Gotham Knights“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Calling all Knights! Thank you to the Community for your continued support of #GothamKnights. It’s amazing to see the game live and in your hands! As we begin to roll out Patches, we’d like to outline what to expect in the coming weeks as well as clarify some things: (1/7)

— Gotham Knights (@GothamKnights) October 26, 2022