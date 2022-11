Diablo 4: Mehrere Quellen bestätigen den Releasetermin – Offizielle Ankündigung in Kürze?

Auch wenn die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment in den vergangenen Wochen ausführlich über „Diablo 4“ sprachen, lässt ein konkreter Releasetermin weiter auf sich warten.

Doch nachdem von offizieller Seite bisher nur von einer Veröffentlichung im kommenden Jahr gesprochen wurde, könnte nun der finale Releasetermin des Action-Rollenspiels durchgesickert sein. Wie die Redakteure des „Xbox Era“-Podcasts erfahren haben möchten, wird „Diablo 4“ ab dem 23. April 2023 erhältlich sein. Ein Termin, den mehrere mit der Sachlage vertraute Quellen auch gegenüber Windows Central bestätigten.

Eine offizielle Bestätigung seitens Activision Blizzard beziehungsweise Blizzard Entertainment steht zwar noch aus, könnte allerdings schon in wenigen Wochen folgen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Quellen von Windows Central richtig liegen.

Enthüllung des Releasetermins im Rahmen der The Game Awards 2022?

Wie diese weiter berichten, werden die Entwickler von Blizzard Entertainment nämlich auf den The Game Awards 2022 zugegen sein, die am 8. Dezember 2022 in Los Angeles stattfinden. Das Event soll Blizzard Entertainment laut den anonymen Quellen nutzen, um sowohl den Releasetermin als auch diverse Sammler-Editionen zu „Diablo 4“ anzukündigen.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann sind wir Anfang Dezember schlauer. „Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird bereits zum Launch sowohl einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer als auch die Cross-Progression unterstützen. Zudem wird versprochen, dass das Action-Rollenspiel genau wie sein Vorgänger über einen langen Zeitraum mit Inhalten und neuen Seasons unterstützt wird.

Besonders großen Wert legen die Entwickler von Blizzard Entertainment laut eigenen Angaben auf das Endgame von „Diablo 4“, das euch im besten Fall über tausende Stunden beschäftigen wird. Versprochen werden hier ein besonders knackiger Schwierigkeitsgrad, exklusive Dungeons und Events sowie eine umfangreiche PvP-Komponente.

