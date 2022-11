One Piece Odyssey: Water 7-Arc für das Anime-Rollenspiel bestätigt

Im kommenden Rollenspiel "One Piece Odyssey" können Spieler bekannte Ereignisse aus der Vergangenheit von Ruffy & Co. nacherleben. Nun wurde bestätigt, dass hierzu auch der Water 7-Arc der Manga- und Anime-Vorlage zählen wird.

"One Piece Odyssey" erscheint am 13. Januar 2023 unter anderem für PS4 & PS5.

Nachdem zuletzt der Alabasta-Arc bereits für das kommende Rollenspiel „One Piece Odyssey“ bestätigt wurde, folgte nun die Ankündigung des nächsten Handlungsstrangs. Hierbei handelt es sich um den Water 7-Arc, der mittels eines kurzen Artikels in einer japanischen Zeitschrift bestätigt wurde. Ein Bild des Textes teilte Twitter-User @newworldartur auf seinem Account. Zuvor berichtete Siliconera bereits über das Thema.

Strohhüte durchleben in One Piece Odyssey erneut ihre Erinnerungen

Besagtes Bild zeigt passend zur Ankündigung die Stadt Water 7 sowie Nico Robin und Frankie in jenen Outfits, die sie im Handlungsstrang damals trugen. Ein Fahrrad, das an einer Palme lehnt, deutet darüber hinaus einen Auftritt von Marine-Admiral Aokiji an, der bekanntlich ebenfalls eine Rolle im Story-Arc spielt. Auf einem anderen Bild ist zudem Weltregierungsagent Ecki zu sehen, der in diesem Abschnitt des Spiels auch als Bossgegner auftreten könnte.

Wie umfangreich die Nacherzählung des Water 7-Arcs in „One Piece Odyssey“ letztendlich ausfallen wird, lässt sich aktuell noch nicht einschätzen. Denkbar wäre, dass Bandai Namco Entertainment bald einen passenden Trailer veröffentlichen wird, der uns weitere Einblicke in diesen Teil des kommenden RPGs liefern wird.

Water 7 ist der 15. große Handlungsstrang des „One Piece“-Manga, in dem Ruffy und seine Crew die namensgebende Stadt erreichen. Dort wollen sie ihr Schiff, die Flying Lamb, reparieren lassen, die auf ihren vorherigen Abenteuern einiges einstecken musste. Wegen des Zustands des Schiffs kommt es später zum Streit zwischen Ruffy und seinem Freund Lysop, während die Weltregierung es erneut auf Nico Robin sowie den Gauner Frankie abgesehen hat.

In „One Piece Odyssey“ erleidet die Strohhut-Bande Schiffbruch und landet auf einer unbekannten Insel. Dort treffen sie auf den Abenteurer Adio und die geheimnisvolle Rim, die Piraten hasst. Um vom Eiland entkommen zu können, müssen Ruffy & Co. deren Mysterien ergründen und dabei auch Schlüsselereignisse ihrer eigenen Vergangenheit erneut durchleben. Die Original-Story entstand in Zusammenarbeit mit „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda.

„One Piece Odyssey“ erscheint am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

Freut ihr euch darauf, den Water 7-Arc in „One Piece Odyssey“ erneut zu erleben?

