One Piece Odyssey: Trailer führt die Strohhüte nach Alabasta

One Piece Odyssey:

Der neue Trailer von Bandai Namco Entertainment präsentiert das Königreich Alabasta. "One Piece"-Fans werden diesen Ort bereits gut kennen.

"One Piece Odyssey" führt euch zu neuen, aber auch bekannten Orten.

Nächster Trailer zu „One Piece Odyssey“: Dieses Mal treffen die Strohhutpiraten in den Erinnerungen von Alabasta auf einen früheren Bekannten.

Die Wurzeln werden berücksichtigt

Der Gameplay-Abschnitt in Alabasta zeigt, dass die Geschichte ihre Wurzeln in der Manga- und Anime-Vorlage hat. Somit dürfen die Spieler den ein oder anderen Moment aus der Serie nachspielen. Vor allem aber werden sie ein komplett neues Abenteuer erleben. Demnach kommen nicht nur altbekannte, sondern auch neue Gesichter vor.

Eigentlicher Schauplatz des Spiels ist eine geheimnisvolle Insel, auf der Ruffy und Co. gestrandet sind. Wie in einem Rollenspiel üblich müssen hier haufenweise Quests erledigt werden. Dabei erlebt ihr eine originelle Geschichte, die den Charme und den Humor der beliebten Anime-Serie berücksichtigt. Um das zu schaffen, wirkt der Serien-Schöpfer Eiichiro Oda bei der Enstehung mit.

Das Kampfsystem läuft übrigens rundenbasiert ab, was eine gewisse taktische Vielfalt bietet. Hierbei könnt ihr zwischen den einzelnen Charakteren hin- und herwechseln, um von spezifischen Fähigkeiten Gebrauch zu machen. Doch nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Erkundung können die verschiedenen Fähigkeiten nützlich sein.

„One Piece Odyssey“ kommt am 13. Januar für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und PC in den Handel. Anime-Fans haben an diesem Tag doppelten Grund zur Freude: Zusätzlich erscheint die Current-Gen-Version von „Dragon Ball Z Kakarot“.

