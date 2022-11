Sonic Frontiers: Launch-Trailer erinnert an die heutige Veröffentlichung

SEGAs neuestes Open-World-Adventure „Sonic Frontiers“ ist ab heute für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich. Um noch einmal auf die Veröffentlichung hinzuweisen, haben die Verantwortlichen einen offiziellen Launch-Trailer zur Ansicht bereitgestellt.

Die Starfall Islands warten auf euch!

Mit „Sonic Frontiers“ haben sich die Entwickler an einer Reimagination der Reihe gewagt, indem man den blauen Igel in eine offene Spielwelt steckt, in der die Fans neue Höhen erreichen können. In fünf riesigen offenen Zonen kann man blitzschnell die Starfall Islands erkunden, wobei man nicht an vorgegebene Pfade gebunden ist. Deshalb wird man eine Vielzahl an Nebenaufgaben sowie Rätsel entdecken, während man auch riesige Strukturen erklimmt, angelt und sich im Cyberspace an Plattforming-Herausforderungen wagt.

Die bisherigen Kritiken zeichnen ein zwiegespaltenes Bild. Während viele Kritiker durchaus von „Sonic Frontiers“ angetan waren und teils sogar 90er Wertungen auspackten, konnte der Eindruck auch ins absolute Gegenteil schlagen. So ist es geschehen, dass der Titel sogar 20er bis 40er Wertungen verbuchen konnte.

Dementsprechend sollte man sich ausgiebig mit dem Spiel auseinandersetzen und verschiedenste Kritiken lesen, um einen Überblick über die Kritikpunkte zu erhalten. Daraufhin kann man sich entscheiden, ob Sonics neuestes Abenteuer tatsächlich einen Kauf wert sein könnte. Als erster Anhaltspunkt könnte der heutige Launch-Trailer dienen:

