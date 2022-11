God of War Ragnarök: Making-of zeigt die Verwandlung von Christopher Judge in Kratos

Wenige Tage nach dem offiziellen Release stellten die Sony Santa Monica Studios ein weiteres Making-of-Video zu "God of War: Ragnarök" bereit, in dem sich alles um den Cast des Nachfolgers dreht. Unter anderem wird euch die Verwandlung von Christopher Judge in Kratos gezeigt.

Bereits kurz vor dem offiziellen Release in der vergangenen Woche starteten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios eine Behind-the-Scenes-Videoreihe zu „God of War: Ragnarök“.

Ab sofort steht die neueste und mittlerweile fünfte Ausgabe der Making-of-Videos bereit, in der sich alles um den Cast des Nachfolgers dreht. Dieses Mal liegt der Fokus auf den internationalen Synchronsprechern, den Stunt-Performern und natürlich den Darstellern, die die verschiedenen Charaktere in der Welt von „God of War: Ragnarök“ zu virtuellem Leben erwecken.

Ein besonderes Augenmerkt liegt dabei auf dem kalifornischen Schauspieler Christopher Judge, der bereits in „God of War“ aus dem Jahr 2018 in die Rolle von Kratos schlüpfte und den ikonischen Protagonisten auch in „God of War: Ragnarök“ verkörpern wird.

Die Reise von Kratos und Atreus geht weiter

Die Geschichte von „God of War: Ragnarök“ greift die Geschehnisse von „God of War“ (2018) auf und dreht sich zum einen um Atreus‘ Suche nach Wissen, das ihn in die Lage versetzt, die Prophezeiung von Loki zu verstehen. Kratos wiederum steht vor der Frage, ob er die Fehler der Vergangenheit wiederholt oder ob er Atreus endlich als der Vater zur Seite steht, den sein Sohn so dringend benötigt.

In dieser Woche wurde „God of War: Ragnarök“ mit dem Update auf die Version 2.02 versehen, mit dem unter anderem ein Fehler behoben wurde, der auf der PlayStation 4 in seltenen Fällen zu unkontrollierten Abstürzen führen konnte. Weitere Anpassungen betreffen die Performance des Action-Titels oder Abstürze bei der Verwendung des Platinum-Wireless-Headsets. Alle weiteren Details zum Patch 2.02 haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich. Warum es den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios ein weiteres Mal gelang, den technisch wie spielerisch großen Wurf zu landen, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren