Final Fantasy XVI: Neuer Trailer, Releasetermin und Pre-Order-Start in Kürze?

Aktuellen Berichten zufolge soll der Releasetermin des Rollenspiels "Final Fantasy XVI" in Kürze enthüllt werden - zusammen mit einem neuen Trailer. Gut denkbar, dass Square Enix die The Game Awards 2022 Anfang Dezember für die Verkündung des Termins nutzt.

Vor wenigen Tagen bestätigten die Verantwortlichen von Square Enix, dass sich das Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ mit großen Schritten seiner Fertigstellung nähert. Daher sei noch in diesem Jahr mit der Enthüllung des Releasetermins zu rechnen.

Nachdem bereits spekuliert wurde, dass Square Enix die The Game Awards 2022 am 8. Dezember 2022 für die Verkündigung des Veröffentlichungstermins nutzen könnte, scheinen sich die Hinweise darauf aktuell zu verdichten. Wie der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben möchte, sollen die Vorbestellungen von „Final Fantasy XVI“ nämlich am 7. oder 8. Dezember 2022 starten.

Da an diesem Tag die The Game Awards 2022 stattfinden, auf denen nicht weniger als 50 Spiele präsentiert werden, gilt der 8. Dezember 2022 dabei als der wahrscheinlichere Termin.

Der Releasetermin und ein neuer Trailer?

Weiter wird berichtet, dass Square Enix den Start der Vorbestellungen mit einem neuen Trailer zelebrieren könnte, in dem auch der finale Releasetermin von „Final Fantasy XVI“ genannt wird. Square Enix selbst wollte sich zu den aktuellen Gerüchten um die bevorstehende Enthüllung des Releasetermins bisher zwar nicht äußern, in der Vergangenheit lag Henderson mit seinen Aussagen aber in der Regel richtig.

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei den The Game Awards um den Abschluss des Videospieljahres 2022 handelt, auf dem entsprechend viel Aufmerksamkeit liegt. „Final Fantasy XVI“ wird 2023 erscheinen und über einen Zeitraum von einem halben Jahr zeitexklusiv für die PlayStation 5 erhältlich sein. Vor dem Release wird laut Entwicklerangaben eine kostenlose Demo veröffentlicht, die uns einen ausführlichen Blick auf das Fantasy-Abenteuer ermöglichen wird.

Einen konkreten Termin bekam die Anspielfassung bisher nicht spendiert. Möglicherweise wird dieser aber genau wie der Releasetermin des Hauptspiels auf den The Game Awards 2022 verkündet. In ein paar Tagen wissen wir im Optimalfall mehr.

