Sifu: Herbst-Update umfasst neue Skins, einen Replay-Editor und mehr

Seit dem offiziellen Release wird das Rache-Epos „Sifu“ mit umfangreichen Content-Updates versehen, die verschiedenen Neuerungen wie Gameplay-Modifikationen oder zusätzlichen Schwierigkeitsgraden den Weg ins Spiel ebneten.

Wie bereits vor einigen Wochen bestätigt wurde, arbeiten die Entwickler von SloClap bereits an den nächsten Content-Updates. Den Anfang macht das Herbst-Update, das im Laufe des kommenden Monats erscheinen wird. Zum einen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen hier auf neue Skins beziehungsweise Outfits freuen, zu denen in den kommenden Tagen weitere Details genannt werden.

Als Highlight des Herbst-Updates fungiert ein komplett neues Feature in Form des Replay-Editors.

Der besagte Editor ermöglicht es euch, eure Action aufzuzeichnen und die Wiederholungen mit verschiedenen Funktionen und Filtern aufzupeppen – darunter einer Zeitlupenfunktion, unterschiedlichen Kameraperspektiven und abwechslungsreichen visuellen Effekten. In einem frisch veröffentlichten Clip stellen uns die Macher von SloClap das neue Feature kurz vor.

Wann das ebenfalls angekündigte Winter-Update erscheinen wird, ist aktuell noch unklar. Bekannt ist hier nur, dass das Winter-Update einen Arena-Modus umfassen wird, in dem ihr eure Fähigkeiten im Kampf auf eine ernsthafte Probe stellen und euch so nicht näher konkretisierte Belohnungen verdienen könnt. Weitere Details zu den Inhalten des Arena-Modus haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Sifu:

„Sifu“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch erhältlich.

🎬

Take a quick glimpse at what you’ll be able to do in our Fall Title Update… 👀

Immortalize your best #Sifu moments (in glorious slow-motion) with the brand new Replay Editor!📽️ pic.twitter.com/30KBLomuBg

— SifuGame (@SifuGame) November 24, 2022