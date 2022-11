The Callisto Protocol: Komplettes Spiel wurde auf Twitch geleakt

The Callisto Protocol:

In wenigen Tagen erscheint das Horrorspiel „The Callisto Protocol“. Fans sollten sich bis zum Release von Videoplattformen und Social Media fernhalten, denn das komplette Spiel wurde unlängst auf Twitch ausgestrahlt.

Mit „The Callisto Protocol“ wollen die Striking Distance Studios und der Horror-Veteran Glen Schofield den Spielern wieder einen Schauer über den Rücken jagen. Stattdessen gruseln sich derzeit wahrscheinlich eher die Entwickler. Die mussten sich nämlich bereits mit mehreren Leaks herumschlagen. Nun wurde gleich das ganze Spiel von Anfang bis Ende auf der Streamingplattform Twitch übertragen.

Horrorspiel hat schon mehrere Leaks hinter sich

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheinen. Doch schon vor dem offiziellen Release gibt es einige Leaks zu dem Spiel im Internet. Wie schon bei dem Hit „God of War: Ragnarök“ haben auch die Entwickler der Striking Distance Studios mit der vorzeitigen Veröffentlichung von Bildern und Videomaterial zu „The Callisto Protocol“ zu kämpfen.

Vor einer Woche erst waren die Eröffnungsminuten des Spiels im Internet zu sehen. Rund 13 Minuten von dem Start des Spiels wurden gezeigt, bevor das Material durch einen Urheberrechtsanspruch entfernt wurde. Wenige Tage später erschienen drei neue Videos von dem Titel, die insgesamt rund zwei Stunden Gameplay zeigten.

Wer dachte, dass es für die Entwickler nicht noch schlimmer werden würde, irrt sich. Denn vor wenigen Stunden erst wurde „The Callisto Protocol“ von der ersten Sekunde bis zu den letzten Momenten des Spiels auf Twitch gestreamt. Rund 15 Stunden hatte der Nutzer mit dem Titel verbracht und auch gut 24 Stunden nach dem Stream kann man sich die Inhalte noch immer als VoD anschauen.

Etwas Positives hat der Leak anscheinend trotzdem. Fans, die sich die Inhalte angeschaut haben, loben, wie gut der Titel fertiggestellt und „aufpoliert“ wurde. Das Spiel würde sehr unterhaltsam und vor allen Dingen unglaublich furchteinflößend aussehen. Die etwa 15 Stunden Spielzeit wären zudem für ein Horrorspiel die perfekte Länge.

Quelle: InsiderGaming

