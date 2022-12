Star Wars Jedi Survivor: Die Gameplay-Enthüllung von den Game Awards

Was Cal Kestis in der "Fallen Order"-Fortsetzung alles drauf hat, zeigt der erste Gameplay-Trailer von den Game Awards 2022.

Endlich Gameplay: Wie im Vorhinein angekündigt hat Electronic Arts auf den Game Awards erste Spielszenen aus Star Wars Jedi: Survivor“ aufgedeckt. Anhand des gezeigten Gameplays könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen, was ihr vom Nachfolger erwarten könnt.

„Solange wir kämpfen, überlebt die Hoffnung“, lautet das Motto.

Erweitertes Kampfsystem und mehr zu entdecken

Die Handlung findet fünf Jahre nach der Geschichte des Vorgängers statt. In der Zwischenzeit hat sich der Padawan Cal Kestis zu einem echten Jedi entwickelt. Dementsprechend ist er deutlich mächtiger geworden, was ihr beim Gameplay spüren solltet. Er verfügt über deutlich mehr Kräfte als in Teil eins, wozu unter anderem zusätzliche Machtfähigkeiten und Kampfstile gehören. Außerdem kann er es mit wesentlich stärkeren Gegnern aufnehmen.

In der weit entfernten Galaxis darf der Spieler neue Planeten erkunden. Doch auch von „vertrauten Regionen“ ist die Rede. Auf jeden Fall sollen die verschiedenen Gebiete größer ausfallen und sich daher noch besser zum Erkunden eignen. Zudem gibt es mehr Geheimnisse abseits der Hauptwege, die euch exklusive Belohnungen einbringen.

Der vorher geleakte Erscheinungstermin wurde übrigens bestätigt: Am 17. März kommenden Jahres erscheint das Science-Fiction-Abenteuer für PS5, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellen ist ab sofort möglich. Als Bonus erhaltet ihr das kosmetische Paket „Jedi Survival“, das an Obi-Wan-Kenobi angelehnt ist.

