Horizon: Stellenausschreibungen bestätigen Coop- und Multiplayer-Pläne

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass die Entwickler von Guerrilla Games mit der „Horizon“-Marke ambitionierte Pläne verfolgen und unter anderem an nicht näher konkretisierten Multiplayer-Projekten arbeiten.

Nachdem sich das niederländische Studio diesbezüglich bisher vornehm zurückhielt, wurden in dieser Woche gleich mehrere Stellenausschreibungen veröffentlicht, mit denen sich Guerrilla Games auf die Suche nach Verstärkung begibt. In diesem Zusammenhang interessant ist die Tatsache, dass die Multiplayer-Pläne mit der „Horizon“-Marke in gleich mehreren der neuen Jobanzeigen bestätigt werden.

Beispielsweise wird nach einem Lead-Quest-Designer gesucht, der an einem „ehrgeizigen unangekündigten Projekt“ arbeiten wird, mit dem „das expandierende Horizon-Universum einem Multiplayer-Publikum zugänglich gemacht werden kann“.

Mit der nächsten Stellenausschreibung möchte Guerrilla Games den Posten eines Senior-Character-Combat-Designers neu besetzen. Zu dessen Aufgabengebiet gehört die Arbeit an spielbaren Charakteren und abwechslungsreichen Fähigkeiten, mit denen „taktische Entscheidungen und kooperative Möglichkeiten für mehrere Spielercharaktere erschaffen werden“. Und dann wäre da noch die Stellenausschreibungen für einen Senior-Machine-Combat-Designer, der nicht nur für die Entwürfe neuer Maschinen verantwortlich sein wird.

Darüber hinaus werden Interessenten „das Verhalten bestehender ikonischer Maschinen der Horizon-Franchise entwerfen, ändern und aktualisieren“. Neben Maschinen werden hier auch menschliche Widersacher bestätigt. In der Jobanzeige des Principal-Writers wiederum wird angemerkt: „Unsere Autoren sind bestrebt, die Grenzen des dramatischen Geschichtenerzählens in Open-World-Spielen zu erweitern. Wir möchten, dass sich die Spieler von unseren Quests und Charakteren angezogen fühlen, Dialoge genießen, die knistern, und unsere Geschichten genießen, lange nachdem sie den Controller zur Seite gelegt haben.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Deuten wir die gestreuten Hinweise richtig, dann dürften sich die Stellenausschreibungen auf einen kooperativen Multiplayer-Titel in der Welt von „Horizon“ beziehen. Wann mit der offiziellen Ankündigung entsprechender Projekte zu rechnen ist, verrieten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Guerrilla Games bislang nicht.

Sollten sich konkrete Details von offizieller Seite ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon

It’s an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV

— Life at Guerrilla (@LifeAtGuerrilla) December 16, 2022